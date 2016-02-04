Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ToolBox - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4530
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Лог изменений:
- Version 1.02: добавлены новые функции: кнопка изменения размера лота, выбор различных таймфреймов.
- Version 1.01: Исправлены некоторые ошибки и добавлено больше информации.
Вывод информации:
- Кнопка для изменения таймфрейма или для его установки в автоматическом режиме.
- Кнопки + и - для изменения объема лота. Также вы можете использовать для этого быстрые клавиши "P" и "M".
- Строка 1 : Объем лота / обратный отсчет до начала следующей свечи / цена на позиции мыши.
- Строка 2 : Стоимость пипса в валюте депозита / АТR / Своп на покупку / Своп на продажу.
- Строка 3: Среднее количество пипсов за последние 20 баров по выбранному таймфрейму / та же информация в валюте.
- Строка 4 : То же за последние 10 баров.
- Строка 5 : То же за последние 5 баров.
- Строка 6 : То же по текущей свече.
- Строка 7 : Спред в пипсах / спред в процентах в среднем за 5 периодов / спред в вашей валюте депозита.
- Строка 8: При щелчке на графике вы получаете разницу (в вашей валюте) между актуальной ценой и ценой в точке, на которую вы кликнули / то же в пипсах / цена в точке, на которую вы кликнули.
- Строка 9: При передвижении мыши на экране отображаются:количество пипсов между ценой открытия и закрытия свечи / количество пипсов между значениями High и Low свечи /дата и время свечи.
- Вы можете включить выбор количества баров
- Вы можете включить Расчетное Время Срабатывания Тейк Профита.
Параметры:
- Lot: лот, который вы обычно используете.
- Label Color: выбор цвета текста. По умолчанию - белый.
- ActiveRangeLine: вы можете наблюдать среднее по последним 5 барам. [True/False]
- LineColor: Вы можете выбирать цвет линий.
- ActiveTakeProfitETA : задайте дату и время, когда, по вашим расчетам, наступит время срабатывания Тейк Профита. [True/False]
При передвижении мыши по графику вы можете видеть значение в пипсах между моментами Open/Close (OC) и High/Low (HL).
Также вы можете вывести на экран черный квадратик, который сможете передвигать по вашему графику, за которым будет следовать текст.
При щелчке на графике вы получите информацию о разнице (в валюте депозита) между точкой, на которой вы кликнули, и актуальной рыночной ценой. Таким образом вы сможете узнать перед открытием сделки о том, каков ее потенциал, и видеть, насколько оправдан риск.
Вы можете видеть ценовой диапазон бара, который основывается на среднем значении по последним пяти барам. Он обозначен синей линией.
Индикатор показывает две ближайшие ожидаемые сделки с Take Profit. Конечно, невозможно точно предсказать время срабатывания ордера, и оно может меняться, но примерный порядок вашего ожидания - неделя это будет или несколько часов - индикатор покажет. Согласитесь, это знать очень ценно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13051
Индикатор ZigZag Arrow основан на встроенном индикаторе ZigZag, в котором отрезки линий заменены стрелками.Тиковый график
Представленный индикатор строит полностью функциональный тиковый график, аналогичный стандартным ценовым графикам, с возможностью анализа всеми средствами MetaTrader.
Индикатор PairsIndex показывает ценовой индекс, рассчитанный по 7 валютным парам для каждой из 7 основных валют.Библиотека по преобразованию datetime в double и обратно.
Библиотека по преобразованию datetime в double и обратно.