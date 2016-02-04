Лог изменений:

Version 1.02: добавлены новые функции: кнопка изменения размера лота, выбор различных таймфреймов.

Version 1.01: Исправлены некоторые ошибки и добавлено больше информации.

Вывод информации:





Кнопка для изменения таймфрейма или для его установки в автоматическом режиме.

Кнопки + и - для изменения объема лота . Также вы можете использовать для этого быстрые клавиши "P" и "M".

Строка 1 : Объем лота / обратный отсчет до начала следующей свечи / цена на позиции мыши.

Строка 2 : Стоимость пипса в валюте депозита / АТR / Своп на покупку / Своп на продажу.

Строка 3: Среднее количество пипсов за последние 20 баров по выбранному таймфрейму / та же информация в валюте.

Строка 4 : То же за последние 10 баров.

Строка 5 : То же за последние 5 баров.

Строка 6 : То же по текущей свече.

Строка 7 : Спред в пипсах / спред в процентах в среднем за 5 периодов / спред в вашей валюте депозита.

/ в среднем за 5 периодов / Строка 8: При щелчке на графике вы получаете разницу (в вашей валюте) между актуальной ценой и ценой в точке, на которую вы кликнули / то же в пипсах / цена в точке, на которую вы кликнули.

/ то же в / Строка 9: При передвижении мыши на экране отображаются:количество пипсов между ценой открытия и закрытия свечи / количество пипсов между значениями High и Low свечи /дата и время свечи.

Вы можете включить выбор количества баров

Вы можете включить Расчетное Время Срабатывания Тейк Профита.

В настройках:

Параметры:

Lot: лот, который вы обычно используете.

лот, который вы обычно используете. Label Color: выбор цвета текста. По умолчанию - белый.

выбор цвета текста. По умолчанию - белый. ActiveRangeLine: вы можете наблюдать среднее по последним 5 барам. [True/False]

вы можете наблюдать среднее по последним 5 барам. [True/False] LineColor: Вы можете выбирать цвет линий.

Вы можете выбирать цвет линий. ActiveTakeProfitETA : задайте дату и время, когда, по вашим расчетам, наступит время срабатывания Тейк Профита. [True/False]





При передвижении мыши по графику вы можете видеть значение в пипсах между моментами Open/Close (OC) и High/Low (HL).

Также вы можете вывести на экран черный квадратик, который сможете передвигать по вашему графику, за которым будет следовать текст.

При щелчке на графике вы получите информацию о разнице (в валюте депозита) между точкой, на которой вы кликнули, и актуальной рыночной ценой. Таким образом вы сможете узнать перед открытием сделки о том, каков ее потенциал, и видеть, насколько оправдан риск.

Вы можете видеть ценовой диапазон бара, который основывается на среднем значении по последним пяти барам. Он обозначен синей линией.

Индикатор показывает две ближайшие ожидаемые сделки с Take Profit. Конечно, невозможно точно предсказать время срабатывания ордера, и оно может меняться, но примерный порядок вашего ожидания - неделя это будет или несколько часов - индикатор покажет. Согласитесь, это знать очень ценно.