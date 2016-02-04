CodeBaseРазделы
Индикаторы

ToolBox - индикатор для MetaTrader 4

takycard
Просмотров:
4530
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Лог изменений:

  • Version 1.02: добавлены новые функции: кнопка изменения размера лота, выбор различных таймфреймов.
  • Version 1.01: Исправлены некоторые ошибки и добавлено больше информации.

Вывод информации:


  • Кнопка для изменения таймфрейма или для его установки в автоматическом режиме.
  • Кнопки + и - для изменения объема лота. Также вы можете использовать для этого быстрые клавиши "P" и "M".
  • Строка 1 : Объем лота / обратный отсчет до начала следующей свечи / цена на позиции мыши.
  • Строка 2 : Стоимость пипса в валюте депозита / АТR / Своп на покупку / Своп на продажу.
  • Строка 3: Среднее количество пипсов за последние 20 баров по выбранному таймфрейму / та же информация в валюте.
  • Строка 4 : То же за последние 10 баров.
  • Строка 5 : То же за последние 5 баров.
  • Строка 6 : То же по текущей свече.
  • Строка 7 : Спред в пипсах / спред в процентах в среднем за 5 периодов / спред в вашей валюте депозита.
  • Строка 8: При щелчке на графике вы получаете разницу (в вашей валюте) между актуальной ценой и ценой в точке, на которую вы кликнули / то же в пипсах / цена в точке, на которую вы кликнули.
  • Строка 9: При передвижении мыши на экране отображаются:количество пипсов между ценой открытия и закрытия свечи / количество пипсов между значениями High и Low свечи /дата и время свечи.
В настройках:
  • Вы можете включить выбор количества баров
  • Вы можете включить Расчетное Время Срабатывания Тейк Профита.

Параметры:

  • Lot: лот, который вы обычно используете.
  • Label Color: выбор цвета текста. По умолчанию - белый.
  • ActiveRangeLine: вы можете наблюдать среднее по последним 5 барам. [True/False]
  • LineColor: Вы можете выбирать цвет линий.
  • ActiveTakeProfitETA : задайте дату и время, когда, по вашим расчетам, наступит время срабатывания Тейк Профита. [True/False]


При передвижении мыши по графику вы можете видеть значение в пипсах между моментами Open/Close (OC) и High/Low (HL).

Также вы можете вывести на экран черный квадратик, который сможете передвигать по вашему графику, за которым будет следовать текст.

При щелчке на графике вы получите информацию о разнице (в валюте депозита) между точкой, на которой вы кликнули, и актуальной рыночной ценой. Таким образом вы сможете узнать перед открытием сделки о том, каков ее потенциал, и видеть, насколько оправдан риск.

Вы можете видеть ценовой диапазон бара, который основывается на среднем значении по последним пяти барам. Он обозначен синей линией.

Индикатор показывает две ближайшие ожидаемые сделки с Take Profit. Конечно, невозможно точно предсказать время срабатывания ордера, и оно может меняться, но примерный порядок вашего ожидания - неделя это будет или несколько часов - индикатор покажет. Согласитесь, это знать очень ценно.

