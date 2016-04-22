und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PairsIndex - Indikator für den MetaTrader 4
836
"PairsIndex" Indikator zeigt den Preisindex von 7 Währungen und handelt mit 7 Währungspaaren. Generiert somit einen Index von 7x7 = 49 Paaren.
Darüber hinaus präsentiert der "PairsIndex" Indikator auch die Tendenz, basierend auf den Berechnungen des MACD-Indikators, die in jedem Zeitrahmen auftritt. Darüber hinaus gibt es Anregungen zum kaufen oder zum verkaufen oder zum warten, welche mit dem Moving Average, CCI und OSMA berechnet werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13100
