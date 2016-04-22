"PairsIndex" Indikator zeigt den Preisindex von 7 Währungen und handelt mit 7 Währungspaaren. Generiert somit einen Index von 7x7 = 49 Paaren.

Darüber hinaus präsentiert der "PairsIndex" Indikator auch die Tendenz, basierend auf den Berechnungen des MACD-Indikators, die in jedem Zeitrahmen auftritt. Darüber hinaus gibt es Anregungen zum kaufen oder zum verkaufen oder zum warten, welche mit dem Moving Average, CCI und OSMA berechnet werden.