Indikatoren

PairsIndex - Indikator für den MetaTrader 4

Roberto Jacobs | German English Русский 日本語
Ansichten:
836
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
pairsindex.mq4 (49.68 KB) ansehen
"PairsIndex" Indikator zeigt den Preisindex von 7 Währungen und handelt mit 7 Währungspaaren. Generiert somit einen Index von 7x7 = 49 Paaren.

Darüber hinaus präsentiert der "PairsIndex" Indikator auch die Tendenz, basierend auf den Berechnungen des MACD-Indikators, die in jedem Zeitrahmen auftritt. Darüber hinaus gibt es Anregungen zum kaufen oder zum verkaufen oder zum warten, welche mit dem Moving Average, CCI und OSMA berechnet werden.

EURUSDH4-PairIndex-BW

PairsIndex

SDX-TzPivots SDX-TzPivots

Die Berechnung der Pivot- und ähnlichen Werte basierend auf Zeitzonen.

ToolBox ToolBox

Informiert Sie über Pip-Wert, Spread, tägliche durchschnittliche Pips, wie viel Sie verdienen können, zukünftige Reichweite des heutigen Tages.

Convert time to double and vice versa Convert time to double and vice versa

Bibliothek, zum Konvertieren von "datetime" zu "double" und umgekehrt.

Linear Momentum Linear Momentum

Einfache Implementierung der physikalischen Berechnung des "Momentum".