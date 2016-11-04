無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BWImp-T01_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 993
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ BWImp-T01 指標。
BWImp-T01指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルタ係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルタ係数2
標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが取得されます。
- 弱 - 点なし
- 中 — 小さな色付きの点
- 強い — 大きな色付きの点
図1 BWImp-T01_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12966
BWImp-T01_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBWImp-T01指標AverageSizeBar_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAverageSizeBar指標
Beginner_HTF_Signal
Beginner_HTF_Signal指標はBeginner指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。BinaryWave_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBinaryWave指標