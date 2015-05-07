Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BWImp-T01_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1733
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BWImp-T01 с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора BWImp-T01 находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.
- Слабый - нет цветных точек;
- Средний - маленькие цветные точки;
- Сильный - большие цветные точки.
Рис.1. Индикатор BWImp-T01_StDev
Индикатор CenterOfGravity с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AverageSizeBar_HTF
Индикатор AverageSizeBar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Beginner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Beginner.BinaryWave_HTF
Индикатор BinaryWave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.