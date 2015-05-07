Индикатор BWImp-T01 с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора BWImp-T01 находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.

Слабый - нет цветных точек; Средний - маленькие цветные точки; Сильный - большие цветные точки.

Рис.1. Индикатор BWImp-T01_StDev