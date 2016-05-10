Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Schnelles Handelspanel - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2710
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Entpacken Sie TradePad.zip in dem Ordner, in dem Sie MetaTrader 5 installiert haben. Zum Beispiel C:\Program Files\MetaTrader 5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1044
MultiXRSXSignal
MultiXRSXSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier XRSX Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.MultiRVISignal
MultiRVISignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier RVI Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.
MultiX2MASignal
MultiX2MASignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier X2MA Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.Gann_Multi_Trend
Die Indikatoren der Micro-, Mittel- und Haupttrends