Expert Advisors

Schnelles Handelspanel - Experte für den MetaTrader 5

Ruslan Khasanov
tradepad.zip (483 KB)
Entpacken Sie TradePad.zip in dem Ordner, in dem Sie MetaTrader 5 installiert haben. Zum Beispiel C:\Program Files\MetaTrader 5.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1044

MultiXRSXSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier XRSX Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.

MultiRVISignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier RVI Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.

MultiX2MASignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier X2MA Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.

Die Indikatoren der Micro-, Mittel- und Haupttrends