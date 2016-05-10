CodeBaseKategorien
MultiX2MASignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MultiX2MASignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier X2MA Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.

Jeder X2MA Indikator entspricht einer der vier Indikator Zeilen. Wenn der X2MA Indikator steigt, ist die Linie blau und orange, wenn sie fällt. Farbige Punkte werden auf den Linien angezeigt, wenn sich die Bar des relevanten Zeitraums ändert.

Der Indikator benötigt den Indikator X2MA.mq5, der im Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators liegen muss.

Der Indikator X2MA.mq5 verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis <b0>terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Fig.1 The MultiX2MASignal Indikator

Abb.1 MultiX2MASignal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1045

