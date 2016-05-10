Dieser Expert Advisor wurde ursprünglich hier https://www.mql5.com/en/code/7756 vom Autor George-on-Don veröffentlicht und neu geschrieben.



Arbeitsprinzip



Zunächst wird der Preiskanal bestimmt (höchstes Hoch (MaxH) und tiefstes Tief (MinL) über den in den Parametern angegeben Zeitraum). Die erhaltenen Werte werden verwendet, um den Referenzwert (MaxH+MinL+Close)/3 zu berechnen.

Die Signale, eine Position zu öffnen, ergeben sich wie folgt: Wenn die untere Kanalgrenze gleich geblieben ist und entweder das Tief der Bar kleiner oder gleich der unteren Grenze oder der Schlusskurs unter dem Referenzwert ist, erhalten wir ein Verkaufssignal. Wenn die obere Kanalgrenze gleich geblieben ist und entweder das Hoch der Bar größer oder gleich der oberen Grenze oder der Schlusskurs über dem Referenzwert ist, erhalten wir ein Kaufssignal.

Die Signale zum Schließen einer Position entstehen wie folgt: Wenn die obere Kanalgrenze gleich geblieben ist, und wenn das Hoch der geschlossenen Bar kleiner oder gleich der oberen Grenze des Kanals ist, erhalten wir ein Signal zum Schließen einer Kaufposition. Wenn die untere Kanalgrenze gleich geblieben ist, und wenn das Tief der geschlossenen Bar größer oder gleich der unteren Grenze des Kanals ist, erhalten wir ein Signal zum Schließen einer Verkaufsposition. Diese Bedingungen zum Schließen einer Position erfüllen sich nur selten, daher verwendet der Expert Adviser auch einen StopLoss. Die StopLoss wird mittels des ATR-Indikators berechnet, dergestalt dass der ATR für eine Kaufposition von der unteren Kanalgrenze abgezogen und für eine Verkaufsposition zur obere Kanalgrenze addiert wird.

Der Expert Advisor erzielt seinen Gewinn über die Trailing-Stopp Funktion.

Das Bild unten zeigt im Strategie-Tester, visueller Modus, wie der Expert Advisor funktioniert.

Parameter



Lots - Positionsgröße; wenn 0 wird die MaxR verwendet;

SndMl - sendet eine E-Mail, wenn der Expert Advisor Positionen öffnet und schließt.

DcF - Lotgrößen-Reduktionsfaktor bei Verlusten. Wenn der Wert 0 ist, wird nicht reduziert. Je kleiner dieser Wert, desto größer die Reduktion Lotgröße. Wenn Lots nicht verringert werden kann, wird das Minimum verwendet.

MaxR - maximales Risiko von 0-1 (Anteil der freien Mittel). Wird verwendet, wenn 'Lot' ist 0.

pATR - ATR Periodenlänge für StopLoss.

rChannel - Periodenlänge des Preiskanals.

Trailing - Abstand der Trailing-Stopp, wenn 0, kein Nachziehen des Stopps

Die Originalversion hat einen Parameter isFloatLots, der zwischen den Variablen Menge und MaxR wechselt. In dieser Version, wird er ersetzt durch den Parameter Lots. Wenn Lots = 0, wenn 0 wird MaxR verwendet.