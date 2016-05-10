CodeBaseKategorien
MA2CCI - Experte für den MetaTrader 5

Die MQL4-Version, die ursprünglich hier https://www.mql5.com/en/code/7746 veröffentlicht wurde, wurde durch den Autor George-on-Don dieses Expert Advisors wurde neu geschrieben.

Arbeitsprinzip 

Der Einstiegspunkt liegt im Schnittpunkt zweier МАs und dem gleichzeitigen Kreuzen der Nulllinie des CCI. Geschlossen wird, wenn sich die MAs wieder 'zurück' kreuzen. Das Bild unten zeigt das Eröffnen einer Verkaufsposition, die Bar des Signals ist durch eine vertikale Linie gekennzeichnet, und das Schließen dieser Position, wenn sich beide MAs erneut kreuzen.

 

Darüber hinaus wird der StopLoss durch den ATR Indikator bestimmt. Die ursprüngliche Version verwendete den ATR der aktuelle (offenen) Bar, während dieser Expert Advisor die erste abgeschlossen Bar verwendet. 

Wenn die Positionen verlieren, kann das Volumen der neuen Positionen im Verhältnis zu der Anzahl von Verlustpositionen reduziert werden. Je mehr aufeinander folgenden Verlierer, desto kleiner die Lotgröße. Schließen die Positionen im Gewinn, verwendet der Expert Advisor die anfängliche Lotgröße. Die anfängliche Lotgröße kann viel auf die zur Verfügung stehenden Mittel konstant oder proportional sein.

Parameter

  • FMa - schnelle MA Periodenlänge.
  • SMa - langsame МА Periodenlänge.
  • PCCi - CCI Periodenlänge.
  • pATR - ATR Periodenlänge für StopLoss.
  • Lots - Positionsgröße; wenn 0 wird die MaxR verwendet;
  • SndMl - sendet eine E-Mail, wenn der Expert Advisor Positionen öffnet und schließt.
  • DcF - Lotgrößen-Reduktionsfaktor bei Verlusten. Wenn der Wert 0 ist, wird nicht reduziert. Je kleiner dieser Wert, desto größer die Reduktion Lotgröße. Wenn Lots nicht verringert werden kann, wird das Minimum verwendet.
  • MaxR - maximales Risiko von 0-1 (Anteil der freien Mittel). Wird verwendet, wenn 'Lot' ist 0.

Anmerkung

Die einfachen MAs werden mittels der Schlusskurse kalkuliert. Der CCI wird auch mittels der Schlusskurse berechnet. Nur die Periodenlängen des Indikators können im Fenster der Eigenschaften geändert werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1048

