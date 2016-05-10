und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiMACDSignal - Indikator für den MetaTrader 5
929
MultiMACDSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von sechs MACD Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.
Jeder MACD Indikator entspricht einer der sechs Indikator Zeilen. Wenn das MACD-Histogramm über seiner Signallinie liegt, die Linie ist grün und rosa, wenn sie darunter ist. Farbige Punkte werden auf den Linien angezeigt, wenn sich die Bar des relevanten Zeitraums ändert.
Abb.1 MultiMACDSignal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1041
Mehrfarbige Modifikation des schnellen ZigZag.ColorRVI_HTF
Die Standardversion des RVI Indikators (Relative Vigor Index), der die Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt. Der Indikator wird als Wolke angezeigt.
MultiRVISignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier RVI Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.MultiXRSXSignal
MultiXRSXSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier XRSX Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.