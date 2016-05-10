MultiMACDSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von sechs MACD Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.



Jeder MACD Indikator entspricht einer der sechs Indikator Zeilen. Wenn das MACD-Histogramm über seiner Signallinie liegt, die Linie ist grün und rosa, wenn sie darunter ist. Farbige Punkte werden auf den Linien angezeigt, wenn sich die Bar des relevanten Zeitraums ändert.





Abb.1 MultiMACDSignal Indikator