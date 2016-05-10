CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiMACDSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
929
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

MultiMACDSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von sechs MACD Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.

Jeder MACD Indikator entspricht einer der sechs Indikator Zeilen. Wenn das MACD-Histogramm über seiner Signallinie liegt, die Linie ist grün und rosa, wenn sie darunter ist. Farbige Punkte werden auf den Linien angezeigt, wenn sich die Bar des relevanten Zeitraums ändert.

Fig.1 The MultiMACDSignal Indikator

Abb.1 MultiMACDSignal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1041

Color ZigZag Color ZigZag

Mehrfarbige Modifikation des schnellen ZigZag.

ColorRVI_HTF ColorRVI_HTF

Die Standardversion des RVI Indikators (Relative Vigor Index), der die Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt. Der Indikator wird als Wolke angezeigt.

MultiRVISignal MultiRVISignal

MultiRVISignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier RVI Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.

MultiXRSXSignal MultiXRSXSignal

MultiXRSXSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier XRSX Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.