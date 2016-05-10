und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiRVISignal - Indikator für den MetaTrader 5
MultiRVISignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier RVI Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.
Jeder RVI Indikator entspricht einer der vier Indikator Zeilen. Wenn der RVI Indikator über seiner Signallinie liegt, die Linie ist grün und rot, wenn sie darunter ist. Farbige Punkte werden auf den Linien angezeigt, wenn sich die Bar des relevanten Zeitraums ändert.
Abb.1 MultiRVISignal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1042
