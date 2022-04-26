더 나은 프로그래머 (Part 07): 성공적인 프리랜서 개발자가 되기 위한 참고 사항

소개

프리랜스는 MQL5가 제공하는 가치 있는 메뉴 중 하나입니다. 많은 개발자가 자신의 코딩 능력을 통해 수입을 얻게 되고 다른 사람들은 여러분의 코딩 능력을 사용할 수 있기 때문입니다. 프리랜스와 관련하여 저와 다른 사람들이 성공하고 실패한 경험을 통해 정리한 견해가 있습니다. 이러한 경험을 공유함으로써 이 기사는 프리랜스를 통해 더 나은 프로그래머가 되는 길을 가는 모든 사람에게 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 이 기사에서는 귀하의 독립적인 여정에 대한 통찰력을 제공하기 위해 저와 다른 사람들에게 효과가 있었던 것들과 효과가 없었던 것들을 돌아볼 것입니다.





" 절반의 결과가 좋지 않으면 절반의 노력을 기울이지 마십시오 "

내용

모르는 작업에 지원하지 마세요 리서치를 하세요 고객이 너무 많은 일을 하도록 하지 마세요 MQL5.com에 머무르세요 고객들에게 기술적으로 들리지 않도록 하십시오. 자신과 고객에게 정직하세요 깔끔한 코드로 시작하세요 당신은 코더이자 문제 해결사이기도 합니다. 당신을 능가하려는 고객을 조심하십시오 잘하십시오 몇 가지만 선택하십시오 고객의 친구가 되십시오

01: 모르는 작업에 지원하지 마세요

가격이 높다고 해서 어떻게 작업을 해야 할지 확신이 서지도 않는 일에 지원하지 마십시오. 돈은 달콤하고 여러분이 프리랜서 개발자가 되기로 결정한 첫 번째 이유일 것입니다. 일을 맡을 때 작업을 하는 동안 내용을 파악하고 정리해 나아가면 된다고 생각하기 쉽습니다. 저의 경험에 따르면 이러한 방식은 특히 자신이 무엇을 찾고 있는지 정확히 알고 있는 진지한 고객과 촉박한 기한이 있는 프리랜스 일의 경우 작동하지 않습니다.

프로그래밍의 대부분의 영역은 마스터하는 데 많은 노력과 노력이 필요합니다. 그래서 당신이 무언가를 배우고 그것을 몇 시간만에 효과적으로 구현할 수 있다고 생각하는 것은 옳지 않은 생각입니다.

프리랜스에서 제가 두 번째로 한 작업은 여러 지표를 만들고 일부를 MQL4에서 MQL5로 변환하고 모든 지표를 사용하는 하나의 Expert Advisor를 만드는 작업이었습니다. 가격은 겨우 30달러였지만 나는 그것을 하기로 결정했습니다. 솔직히 말해서 나는 지표에 대해 초보였기 때문에(오늘날까지) 고객이 작업의 토론 섹션에서 모든 논리와 원하는 것을 저에게 충분히 설명 한 후에는 고객이 원하는 지표를 만들기가 어려울 것이라는 것을 알고있었습니다. 왜냐하면 저는 그것들을 배우거나 코딩해 보았거나 사용해 본적이 없었기 때문입니다. 그 결과 81일 만에 그 일을 마치게 되었습니다.





전체 시간을 고려해서 하루에 얼마를 벌었는지를 계산하면.

30 / 81 = 0.37 $

저는 전체 시간 동안 하루에 37센트를 벌고 있었습니다. 시간 낭비가 아닐 수 없습니다! 81일이 긴 시간으로 들리는 건 알지만 사람들이 이렇게 매일 하지는 않을 거라고 하면 믿으세요. 힘들고 지루하고 하기 싶은 일도 아니었기에 아무것도 하지 않은 몇 주도 있습니다. 중재를 원하지도 않았고 일을 수락하는 실수를 저질렀기에 무슨 일이 있어도 끝내고 싶었습니다.

당신이 모르는 특정 주제에 대한 작업이고 또 배우고 싶다면 그것을 메모했다가 여러분의 일상적인 학습 루틴에서 남는 시간을 통해 수행하며 배우십시오. 아마 미래에도 같은 작업이 나타날 것입니다.





02: 리서치를 하세요.

저는 성공한 개발자인 Abdul Wahab이란 제 친구의 말에 적극 동의합니다.





여러분은 이 작업이 무엇에 대한 것인지 한눈에 알 수 있을 것입니다. 그러나 모든 작업 내용을 쉽게 이해할 수는 없을 것입니다. 그렇기 때문에 지원하려는 각 작업과 관련한 요구 사항을 항상 리서치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 수행해야 하는 작업을 자세히 이해하는 데 도움이 될 수 있으며 또한 고객이 귀하가 적합한 개발자인지 확인하기 위해 묻는 질문에 답하는 데에도 도움이 될 것입니다.

예:





쉬운 일처럼 보이고 가격도 괜찮아 보이고 하니 일을 맡으려 서두르기 전에 다음의 두 가지 중요한 사항을 간단한 리서치 해 보십시오.

나의 경험에 따르면 MQL5또는MQL4로 고객이 원하는 것을 구현할 수 있을까? 그만한 가치가 있을까(경험과 가격).

리서치를 한다고 해서 반드시 구글에서만 리서치하는 것은 아닙니다. 그것은 또한 연습을 하며 스스로 시도해보고 결과에 대해 비판적으로 생각하는 것을 의미합니다.





03: 고객이 너무 많은 일을 하도록 하지 마세요



지난주에 내가 만난 포럼의 게시물을 한번 봐 봅시다. https://www.mql5.com/ko/forum/371968

그것은 여기서부터 시작한 것이었습니다





치료에 무지한 환자가 질병과 치료법에 대해 완전히 알고 있어야 한다고 생각하는 의사는 말이 되지 않습니다. 이는 고객의 예상대로 코드가 작동하지 않는 이유를 알고 싶어하는 개발자와 동일합니다.

저는 페르난도 카레이로가 이 주제에 대답한 방식을 좋아합니다.









고객이 스스로 리서치를 해서 무엇이 잘못되었는지 알 수 있다면 개발자조차 이해할 수 없는 문제에 부딪히더라도 고객에게는 개발자가 필요하지 않습니다. 그것이 고객에게 얼마나 어려울 수 있는 것인지 생각해 보십시오. 사실 문제가 코딩과 관련한 문제임을 고객이 아는 경우 개발자는 무엇을 할 수 있겠습니까?

고객의 일에 발생하는 모든 것에 대해 전적인 책임을 져야 합니다. 왜냐하면 그것이 바로 여러분이 해야 할 일이고 개발자는 업무에 지원한 사람이기 때문입니다.





04: Stick to MQL5.com



사람들이 MQL5.com의 범위를 벗어난 작업을 게시하는 경우가 프리랜스에서 여러 번 발생합니다. 파인 스크립트 변환, 웹 라이선스 EA 시스템 및 이와 관련된 많은 작업과 같은 것들이 이 경우에 해당합니다. 해당 분야의 전문가가 아니고 MQL5 프리랜스에서 하고 싶은 일이 아니라면 그러한 유형의 직업을 맡는 것을 권하지 않습니다.

이러한 프리랜스 일은 그러한 작업을 하려는 소수의 사람들 중 하나가 되기 위해 해당 분야를 배우고 싶은 사람들 정도가 맡으려고 하며 그러므로 경쟁이 적거나 전혀 없습니다.

이러한 작업은 가격이 얼마이든 상관없이 맡을 가치가 없습니다.

이유는 이렇습니다

이들 작업은 MQL5.com(MQL5, MQL4 및 Python) 프로그래밍 언어의 외부에 있기 때문에 새로운 것을 배울 것을 요구합니다. 저는 웹 개발자이기도 하며 접할 수 있는 모든 프레임워크, 라이브러리 등에 대해 그 모두를 배우는 것이 좋지 않다고 생각합니다. 프리랜스 섹션에서 이러한 유형의 작업이 매우 드물다는 것은 말할 것도 없고 가끔 사용하게 될 너무 많은 것들을 모두 공부하는 것은 좋지 않습니다.

또 다른 점은 이러한 작업이 코드 작성만으로 끝나는 것이 아니라 추가적인 작업이 필요하다는 것입니다. 예:

이전에 제공한 웹 서버 양식 예제에서 Expert Advisor의 라이선스 부여.

전체 솔루션을 개발하는 경우 클라우드에서 다음과 같은 보안 데이터베이스를 호스팅하는 호스팅 환경이 필요합니다. PostgreSQL(호스팅은 무료가 아닙니다. 염두에 두십시오.) 데이터베이스에서 읽고 써야 하며 Flask, Express 또는 Node js와 같은 추가 웹 백엔드 프레임워크가 필요할 수 있으며 보안 조치와 효율성을 위해 그 사이에 많은 프로세스가 필요할 수 있습니다.

요약하면

모든 구현을 한 후에도 여전히 전혀 작동하지 않거나 MetaTrader 플랫폼에서 원하는 방식으로 작동하지 않을 수 있습니다.





05: 고객들에게 기술적으로 들리지 않도록 하십시오.

프리랜스 고객의 90%는 거래 및 자동화된 거래 시스템과 관련된 코드나 기술적인 종류에 대해 전혀 알지 못하는 사람들입니다. 그래서 여러분이 한 일을 고객에게 설명하려고 할 때 항상 기술적으로 들리는 것을 피해야 합니다. 항상 친근한 언어를 사용하고 고객이 이미 친숙하게 느끼는 언어로 표현하고 고객이 원하는 것과 그것을 달성하는 방법을 직접적으로 설명해야 합니다.

고객과 대화하는 나쁜 방법의 예:





(이 대화는 100% 실제가 아니며 일부 텍스트는 Photoshop에서 편집했습니다)

고객들이 듣고 싶은 것과 보고 싶은 것을 각각 말하고 보여주세요. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이렇게 고객들에게 이미 익숙한 언어로 말하면 당신이 고객들을 이해하는 것처럼 보이고 그러므로 해서 고객들은 당신을 더욱 좋아하게 될 것입니다.

고객과의 좋은 대화의 예.

(이 대화도 100% 실제는 아닙니다. 포토샵으로 편집했습니다)

고객을 동료 개발자나 코딩하는 방법을 가르쳐 주는 대상으로 하여 이야기하지 마십시오.





06: 자신과 고객에게 정직하십시오

이것은 대부분의 개발자에게 어려운 부분입니다. 스스로에게 정직해야 한다는 말은 프리랜스에서 작업에 지원할 때 제시하는 가격과 기꺼이 제공할 의향이 있는 일수에 대해 정직해야 한다는 뜻입니다.

최저가와 최단 기한으로 지원하면 일을 맡기가 쉽습니다. 그러나 그것은 당신의 가치를 스스로 낮추는 방식이며 이는 여러분을 가치가 별로 없는 작업이나 그저 가격에 민감한 고객만을 무의식적으로 찾게 만들 것입니다. 제가 말할 수 있는 것은 그러한 작업은 대부분의 경우 좋은 결말을 맺지 못한다 것입니다.

나는 정당한 이유 없이 높은 가격으로 지원하는 것을 권장하지 않습니다(저를 오해하지 마십시오). 하지만 작업의 내용과 작업을 끝마치기까지의 소요 시간을 생각해 보는 것은 프리랜스에서 일을 지원하는데 조려해야할 사항이라고 생각합니다. 만약 작업이 100$의 가치가 있다고 생각한다면 그렇게 하십시오. MQL5 개발자들이 이런 식으로 생각을 해서 고객이 제시하는 가격과는 별개로 우리 개발자들이 생각하는 가치 있다고 생각하는 가격으로 지원할 수 있게 만들었다고 생각합니다.

제가 이전에 이미 만들어진 Expert Advisor에 신경망을 추가하는 작업에 지원한적이 있습니다. 고객이 지불할 용의가 있는 가격은 50$에서 300$ 사이였습니다. 저는 3일안에 일을 마치는 조건으로 250$에 지원했습니다. 나는 나중에 고객에게 거절당했고 그가 나에게 다음과 같은 메시지를 보낸 후 그가 정직하다는 것을 깨달었습니다.

"같이 일하지 못해서 미안해요, 가장 좋은 제안을 하는 코더를 찾으려 했고 이미 찾았습니다."

어떤 제안이 고객을 얻게 했는지 궁금해서 제안이 무엇이었는지 물었더니 고객이 대답했습니다.

"그는 40$라고 했고 그는 오늘 작업을 완료할 예정이라고 했습니다."

그 제안은 나를 무능한 프로그래머처럼 느끼게 했습니다. 그러나 놀랍게도 일주일 후에 작업 섹션에서 그 고객이 작업을 완료해 줄 다른 개발자를 찾고 있다는 알림을 받았습니다. 작업이 중재로 끝난 이유는 확실하지 않지만 문제가 발생한 것은 분명했습니다.

가장 저렴하고 가장 빠른 개발자가 되어서 조만간 후회하게 될 가장 힘든 작업을 얻는 것은 좋은 생각이 아닙니다.

당신의 고객에게 정직해야 한다는 것은 고객이 무엇을 원하는지를 여러분이 이해하지 못할 때 당신이 무엇을 할 수 있고 그들이 당신에게 무엇을 기대해야 하는지 말해주라는 것입니다. 여러분이 정직하면 고객이 신뢰할 수 있는 오픈된 개발자임을 고객들에게 보여줄 수 있기 때문에 고객의 신뢰를 얻는 데 도움이 됩니다.





07: 깔끔한 코드로 시작하세요

즉시 일을 맡기 위해 고객들에게 보여주기 식의 엉터리 소프트웨어 샘플을 만들지 마십시오. 작업을 끝내고 다른 작업을 얻기 위해 빠르게 코드를 작성하지 마십시오. 그렇게 해서 결국 여러분이 만든 제품이 쓰레기라는 것을 고객이 깨닫는 순간 고객은 당신을 피하게 될 것입니다.

아무리 하찮은 일이더라도 다시는 그 일을 할 기회가 없을 것처럼 작업을 완료하십시오. 최선의 코드 구현 방식을 살펴보고 예외가 발생할 경우를 대비해서 예외를 처리하는 코드를 작성하고 무엇보다도 디버그하는 것이 가장 중요합니다.

처음부터 끝까지 깔끔한 코드를 작성하십시오.

또한 제품을 시연하기 위해 우선은 깔끔하지 않은 코드를 작성하고 나중에 이들을 정리할 생각을 하지 마십시오. 이것은 작업이 끝나고 나서는 정리할 것들을 잊어버릴 가능성이 높기 때문에 품질이 떨어지는 제품으로 이어질 수 있는 나쁜 습관입니다.





08: 당신은 코더이자 문제 해결사이기도 합니다.

개발자로서 여러분은 여러 면에서 고객보다 경험이 많습니다. 주어진 작업 사양에 따라서만 프로그램을 코딩을 해야 하는 것은 아니며 고객이 원하는 결과를 얻을 수 있는 가장 좋은 방법을 제안하여 고객을 도와야 합니다.

예를 들어, ATR 지표를 사용하여 일반적인 목표가가 아닌 목표가(Stoploss 및 TakeProfit)를 설정하도록 제안할 수 있습니다.

때때로 고객이 잘못된 결정을 하고 있다고 생각되면 자유롭게 말하고 그들이 원하는 종류의 제품을 달성하기 위해 시도해야 할 더 나은 방법들을 제안할 수 있습니다. 예를 들어 고객에게 금전 관리 규칙이 있는 Expert Advisor를 제안할 수 있습니다.

고객의 아이디어가 멍청한 아이디어라고 말하는 것은 일이 중재로 끝나게 되는 길이며 프리랜스에서 고객을 잃게 되는 길이기도 합니다.

여러분의 솔루션과 의견을 피력하는데에 주의하십시오. 고객이 애초에 원했던 것에서 너무 많이 벗어나지 않았는지 확인하십시오. 고객이 원하는 것에 충실하십시오.

또한 여러분의 방식이 수익성 있는 거래로 이어질 수 있고 단기간에 더 높은 수익을 얻을 수 있다고 보장하지 않도록 하십시오. 트레이더들의 의견을 인정하면서 항상 개발자로서 남아야 합니다.





09: 당신을 능가하려는 고객을 조심하십시오



여러분보다 여러분의 일을 더 잘 이해하는 것처럼 보이는 고객을 만날 때가 많습니다. 그들 중 일부는 다른 개발자이거나 다른 언어 또는 코딩에 대한 지식이 있는 사람일 수 있습니다.

몇 가지 이상한 이유로 인해 이러한 클라이언트 중 일부는 작업 사양과 별도로 해야 할 일 또는 하지 말아야 할 일을 알려줌으로써 당신을 능가하고 싶어할 것입니다. 코딩해야 할 함수나 사용해야 할 라이브러리 등과 같은 것들을 말하면서 말입니다.

그들은 특정한 작업을 원하는 고객이기 때문에 무시해서는 안 됩니다. 아마도 그들이 옳을 수도 있지만 여러분이 무엇을 해야 하는지를 그들이 제대로 알고 있지도 않으면서 무엇이 옳은 방식인지를 여러분에게 강요하지 않도록 해야 합니다.

의사가 환자를 수술하려고 하고 손을 씻기 시작하자 마자 환자가 "그런 사소한 건 다 할 필요 없이 수술만 하면 돼, 난 괜찮아"라고 말한다면 어떠할까요 저는 의사가 자신이 하는 일의 결과를 알고 있으므로 자신이 해야 할 일에 대해 최종의 결정권을 가져야 한다고 믿습니다.

코드에는 거래에 직접적으로 기여하지 않지만 지식이 덜한 고객이 프로그램에 포함하지 말라고 지시할 수 있는 그러나 프로그램을 사용하기 쉽고 안전하게 만드는 많은 것들이 있습니다.

고객이 당신에게 어떤 일을 하지 말라거나 다른 방식으로 하라고 말할 때마다 당신이 하고 있는 일의 중요성을 알려주고 당신이 해서는 안 되는 이유에 대해 물어보십시오. 고객이 필요하지 않다고 생각하는 일을 하라고 말할 때도 마찬가지입니다. 둘 다 해당 상황에 동의하지 않는 경우 고객이 원하는 것을 하기 전에 위험성을 알려주어야 합니다.





10: 잘하십시오



장기적으로 성공적인 프리랜서가 되고자 하는 모든 프로그래머들에게 이것이 가장 중요하다고 생각합니다.

일을 잘하면 고객들에게 눈에 띄고 자연스럽게 고객이 많이 오게 됩니다.

이는 프로필에 표시되는 멋진 이력과 개발자 등급 때문일 뿐만 아니라 고객이 다시 당신과 함께 일하고 싶어하고 프리랜스에서 아무 정보 없이 개발자를 찾아 나서는 그들의 친구에게 당신을 추천할 가능성이 가장 높습니다.

성공한 모든 프리랜스 개발자들을 보면서 나는 자신의 일을 잘 하지 않으면서 성공한 사람을 본 적이 없습니다.

기회가 되는대로 모든 작업에서 최선을 다하고 그저 작업을 완료하는 데에만 목적이 있는 대다수의 개발자보다 앞서가십시오.





11: Choose a few



"너무 많은 일을 잘못하지 않는 한 인생에서 몇 가지 일만 제대로 해도 됩니다."

-- 워런 버핏

한 번에 너무 많은 작업에 지원하고 일을 맡게 되면 작업을 전달하고 고객과 의사 소통하는데 효율성이 떨어지고 잘 되지 않거나 충족되지 않는 작업을 중도에 그만두게 될 가능성이 큽니다.

프리랜스에서 작업에 지원할 수 있는 한도는 24시간당 10개입니다. 저는 프리랜스에 도전한 첫날 최소 8개의 일을 맡을 것이라는 기대를 가지고 10개의 일자리에 지원했었습니다. 한주에 쓸 돈을 빨리 벌고 싶어서 프리랜스를 해보고 싶었습니다. 그 결과 모두 탈락했습니다. 나는 접근 방식을 바꿔 하나의 직업에만 지원했을 때 며칠 만에 고용되었습니다.

무엇이 잘못되었을까요?

너무 많은 일자리에 지원했기 때문에 한 고객에게 집중할 수 없었고 내가 그 일자리에 적합한 사람이라고 설득할 수 없었습니다. 동일한 긴 기술 문서를 모든 고객에게 동일하게 보낸 것도 효과적이지 못했습니다.

이것은 구직 지원에만 적용되는 것이 아니라 고용된 직업에 훨씬 더 중요합니다. 만약 한 번에 하나씩만 맡지 않는다면 몇몇의 작업만을 취하는 것이 좋은 습관입니다. 한가지 작업을 끝내고 다른 작업을 하십시오. 이렇게 하면 고객이 원하지 않는 불량품을 대량으로 납품하는 것을 피하면서 고품질의 납품으로 이어지게 됩니다.

몇몇가지만 선택하는 것은 작업의 수를 선택하는 것뿐만 아니라 처리하려는 작업의 종류를 선택하는 데에도 적용됩니다.

저는 프로그래머로서 저의 기사의 많은 부분에서 전문가가 되는 것에 대해 이야기했습니다. 프리랜스에 관련해서도 마찬가지입니다. 작업을 선택할 때 당신이 잘하면서도 여전히 더 많은 개선이 필요하다고 느끼는 분야의 전문화된 작업을 선택해야합니다.

12: 고객의 친구가 되십시오

상품과 서비스를 자주 구매하는 충성도 높은 고객 없이는 성공적인 비즈니스가 있을 수 없습니다.

성공적인 프리랜스를 하고 싶다면 장기적으로 고객과 우호적인 관계를 구축하고 고객이 다음에 당신을 고용하기 쉽게 만들도록 해야 합니다.

여러분이 구입하는 것들, 사용하는 서비스, 가는 곳의 대부분은 당신이 신뢰하는 것들이라는 사실을 공감할 수 있기를 바랍니다. 당신은 모르는 가게보다 친구의 가게에서 살 가능성이 큽니다.

고객을 MQL5 프로필의 친구 목록에 추가하여 쉽게 친구로 만들 수 있습니다. 그러면 그들이 당신을 고용하기를 원할 때 언제든지 여러분이 그들과 함께 할 수 있다는 것을 알릴 수 있습니다.

이렇게 언제든지 고용할 수 있는 링크를 만들어 고객들이 쉽게 당신을 고용할 수 있도록 하십시오.https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=yourusername





결론

이상입니다. 저는 여러분이 성공적인 프리랜서가 되는 데 도움이 될 만한 것들을 얻을 수 있었다고 생각합니다. 이 기사에서 누락된 지혜의 진주를 자유롭게 추가해 주십시오.