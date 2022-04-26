Daha İyi Bir Programcı Nasıl Olunur? (7. Bölüm): Başarılı bir freelance geliştirici olma üzerine notlar

Giriş

Freelance, MQL5'teki kesinlikle değinilmeye değer alanlardan biridir, çünkü birçok geliştirici kodlama becerilerinden para kazanmak ve bunu yaparken gerçek sorunları çözerek ekstra deneyim elde etmek ister. Bu yazıda, freelance çalışma hakkındaki iyi ve kötü deneyimlerden ortaya çıkan bazı görüşleri sunacağım. Umarım bu bilgiler hatalardan kaçınmanıza ve freelance işleri daha verimli bir şekilde geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu makalede, freelance çalışma yolculuğunuz hakkında size fikir sağlaması açısından benim ve diğer bazı geliştiriciler için neyin işe yarayıp neyin yaramadığı hakkında konuşacağım.





"Sonuçların yarısından memnun değilseniz, çabanızın diğer yarısını da vermeyin"

01: Bilmediğiniz bir işe başvurmayın

Nasıl yapacağınızı tam olarak bilmediğiniz bir işe, ücreti yüksek diye başvurmayın. Herkes parayı sever ve bu muhtemelen bir freelance geliştirici olmaya karar vermenizin ana nedenlerinden biridir. Kendinizi para kazanmak adına bilmediğiniz işi süresi boyunca çözebileceğiniz konusunda ikna edersiniz. Tecrübelerime göre, bu mantık, özellikle tam olarak ne aradıklarını bilen ciddi müşteriler ve kısa son teslim tarihleri olan işler için freelancete çalışmaz.

Programlamadaki çoğu alan, onlara hakim olabilmek adına çok fazla çalışma ve çaba gerektirir. Bu nedenle, siparişi etkili bir şekilde yerine getirmek için iş süresi boyunca yeterince bir şeyler öğrenebileceğinize inanmak saflık olur.

Freelancete üstlendiğim ikinci iş, birkaç gösterge oluşturmak, bazılarını MQL4'ten MQL5'e dönüştürmek ve tüm bu göstergeleri kullanan bir Uzman Danışman oluşturmaktı. İş sadece 30 dolardı ama almaya karar verdim. Dürüst olmak gerekirse, göstergeler konusunda bir noob olduğum için (ve hala öyleyim) müşterinin istediği göstergeleri oluşturmanın benim için zor olacağını biliyordum. İşin tartışma bölümünde müşterinin bana tüm mantığı ve ne istediğini tam olarak anlatmasından sonra kesinlikle bu düşünceme ikna oldum, çünkü göstergelerle hiç çalışmadım, yazmadım veya kullanmadım. Ve bu işi tamamlamak için tam 81 gün harcadım.





Bu süre zarfında günde ne kadar ödeme aldığımı hesaplarsak.

30 / 81 = 0.37 $

Tüm zaman boyunca günde 37 sent kazanıyordum. Ne zaman kaybı ama! Elbette her gün görevin başına oturmadım. Çalışmadığım, hiçbir şey yapmadığım birkaç hafta oldu çünkü o kadar zor ve sıkıcıydı ki yapmak istemedim. Öte yandan arabuluculuğu da ihtiyacım yoktu çünkü işi kabul etmekle ben hata yaptım ve bu nedenle ne olursa olsun onu tamamlamak istedim.

Freelancete henüz bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz belirli bir konuda iş görüyorsanız, onu not alın ve normal öğrenme rutinlerinizde öğrenin, Freelancete bir iş olarak değil. Benzer işler gelecekte kesinlikle ortaya çıkacak ve bir dahaki sefere o işe hazır olacaksınız.





02: Araştırma yapın

Bana şunu yazmış olan başarılı geliştirici arkadaşım Abdul Wahab'a tamamen katılıyorum:





Bir bakışta işin ne olduğunu değerlendirebilirsiniz ama işle ilgili her şeyi o kadar kolay anlayamazsınız. Bu nedenle, başvurmaya çalıştığınız her işin iş gerekliliklerini araştırmak her zaman iyi bir fikirdir. Nelerin gerekli olduğunu ayrıntılı olarak anlamak için iş gerekliliklerini ve açıklamayı inceleyin. Ayrıca, bunu yaparak, işi anlayan doğru kişi olduğunuzdan emin olmak için ciddi bir müşterinin size sorabileceği soruları yanıtlamanıza yardımcı olacak doğru bilgilerle donanmış da olursunuz.

Örneğin:





Oldukça basit görünse ve ücreti yüksek olsa bile, işe başvuruda bulunmak için acele etmeye gerek yoktur. Şu iki önemli şeyi belirlemek için basit bir araştırma yapın:

MQL5 veya MQL4 ile olan deneyimime göre müşterinin istediğini uygulamam mümkün mü? Değer mi (deneyim ve para açısından)?

Araştırma yapmak, mutlaka sadece Google'da araştırma yapmak anlamına gelmez. Aynı zamanda, yeteneklerinizi kendi başınıza pratik yaparak denemek ve sonuçları eleştirel olarak değerlendirmek anlamına gelir.





03: Müşterinize çok fazla iş yüklemekten kaçının



Geçen hafta forumda şöyle bir yazıya rastladım (https://www.mql5.com/en/forum/371968).

Müşterinin yazdığı şey şu:





Bu bir doktorun, yardım isteyen hastadan hastalık ve nasıl tedavi edileceği hakkında tüm bilgileri öğrenmeye çalışması gibi. Burada da, kodun neden olması gerektiği gibi çalışmadığını müşteriden öğrenmeye çalışan bir geliştirici var.

Fernando Carreiro'nun konuya verdiği harika yanıt:









Müşteri kendi başına neyin yanlış olduğunu anlayabilir ve sorunla başa çıkabilirse, o zaman bir geliştirici kiralamaya ihtiyaç yoktur. Bunun bir müşteri için ne kadar zor olabileceğini bir düşünün. Aslına bakarsanız, müşteri cevabı biliyorsa ve bunun kodlama ile ilgili bir konu olduğunu anlıyorsa, ne yapabilir?

Siparişinizle ilgili olan her şey için tam sorumluluk alın. Sonuçta, başvuran sizsiniz ve ilgili tüm sorunları çözmek sizin sorumluluğunuzda.





04: MQL5.com'a bağlı kalın



MQL5.com'un ötesine geçen freelance işlerle karşılaştım. Örneğin, bir pine komut dosyasını dönüştürmek, bir web lisanslama sistemi geliştirmek vb. konularla ilgili siparişler. Bu alanlarda uzman değilseniz ve MQL5 Freelancete yapmak istediğiniz şey bu değilse, bu tür işleri almanızı önermem.

Bu tür işlerde genellikle çok az rekabet vardır, bu nedenle şimdi olmasa da bir dahaki sefere birkaç adaydan biri olmak için bu yeni alanları keşfetmek size cazip gelebilir.

Ancak bu işleri, sahip oldukları fiyat etiketleri ne olursa olsun almaya değmez.

Peki neden:

Doğrudan MQL5.com programlama diliyle (MQL5, MQL4 ve Python dilleri) ilgili olmadıkları için yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekir. Bir web geliştiricisi olarak, karşılaşabileceğiniz tüm çerçeveler, kütüphaneler vb. hakkında bilgi edinmenizi de tavsiye etmem. Çünkü çok fazlalar! Ve onlarla ilgili Freelancete çok az iş var. O kadar ender görünürler ki, hemen hemen hiç işe yarayamayacak bir şeyi öğrenmek için zaman harcamak mantıklı değildir.

Başka bir şey de bu işler sadece kod yazmakla bitmez, ek çalışma da gerektirir. Örneğin:

Daha önce bahsettiğim, bir web sunucusu şeklinde bir Uzman Danışmanı lisanslama.

Tam bir çözüm adına PostgreSQL gibi güvenli bir veritabanını barındırmak için bir sunucuya ihtiyacınız olacak (sunucu ücretsiz değildir, bunu aklınızda bulundurun). Flask, Express veya Node js gibi ek web çerçeveleri gerektirebilecek veritabanlarından okuma ve yazma yapmanız gerekecek. Ayrıca güvenlik ve verimlilik için birçok ara süreç olacak.

Uzun lafın kısası.

Tüm bu çabalardan sonra, çalışan bir çözüm oluşturmayı başarsanız bile MetaTrader platformlarında beklendiği gibi de davranmayabilir.





05: Müşteriyi teknik ayrıntılarla meşgul etmeyin

Freelance müşterilerinin %90'ı, ticaret ve otomatik ticaret sistemleriyle ilgili programlama ve çeşitli teknik konular hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Bu nedenle anlaşılmak için onlarla aynı dilde iletişim kurmaya çalışmalı, karmaşık teknik terimlerden kaçınmalısınız. Geliştiricinin müşteriyle yaptığı konuşmada amacı, müşterinin neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve istenilen sonucu elde etme yolunda ortaya çıkan sorunların nasıl çözebileceğini açıklamaktır.

Müşteriyle kötü bir konuşma örneği:





(Bu konuşma %100 gerçek değil, bazı metinler üzerinde düzenle yaptım)

Müşterilerinize duymak ve görmek istediklerini söyleyin ve gösterin, ne eksik ne fazla. Onlarla aynı dili konuşmanız kesinlikle hoşlarına gidecektir.

Müşteriyle iyi bir konuşma örneği:

(Bu konuşma %100 gerçek değil, bazı metinler üzerinde düzenle yaptım)

Müşterilerinizle asla geliştirici arkadaşınız veya kodlamayı öğretmeye çalıştığınız biriymiş gibi konuşmayın.





06: Kendinize ve müşterilerinize karşı dürüst olun

Bu, çoğu geliştirici için en zor anlardan biridir. Kendinize karşı dürüst olmanız gerektiğini söylediğimde, freelance olarak bir işe başvurduğunuzda teklif ettiğiniz fiyat ve işi teslim etmek istediğiniz gün sayısı konusunda dürüst olmanız gerektiğini kastediyorum.

Elbette mümkün olan en düşük fiyat ve en kısa süreyi göstererek başvuruda rakiplerinizin önüne geçmek kolaydır. Ancak tüm bunlar bir geliştirici olarak değerinizi azaltır. Ayrıca bu şekilde normal ücretten eksik olanı seçen müşterilerle çalışacaksınız. Ve çoğunlukla, bu tür siparişler nadiren başarıyla sonuçlanır.

Fiyatı makul olmayan bir şekilde abartmanız gerektiğini söylemiyorum (beni yanlış anlamayın). Sadece her zaman işin karmaşıklığını ve alacağı süreyi değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. İşin 100$ değerinde olduğunu düşünüyorsanız, öyle belirtin. Sanırım MQL5 geliştiricileri bunu düşünmüşler, bu nedenle müşteri tarafından belirtilen fiyata ek olarak, geliştiricilere, bu iş için makul olduğunu düşündüğümüz bir fiyattan başvuru gönderme fırsatı vermişler.

Bir keresinde, önceden yazılmış bir Uzman Danışmana sinir ağları eklemenin gerektiği bir işe başvurduğumu hatırlıyorum. Müşteri 50 ila 300 dolar arasında bir ödeme yapmaya hazırdı. 250 dolar ve üç günlük son teslim tarihi teklif ettim. Müşteri başvurumu reddetti ve bana şunları yazdı:

"Ne yazık ki başvurunuzu kabul edemiyorum - en iyi teklifi veren bir kodlayıcı buldum."

Müşteriyi hangi teklifin cezbettiğini merak ettim, bu yüzden ona sordum. Şu cevabı verdi:

"40$ teklif etti ve bugün işi teslim edecek."

Teklif, kendimi yetersiz bir programcı hissetmeme neden oldu. Ancak bir hafta sonra beni şaşırtan bir şekilde, iş bölümünde müşterinin işi tamamlamak için başka bir geliştirici aradığına dair bir bildirim aldım. İşin neden arabuluculukla sona erdiğinden emin değilim ama bir şeyler ters gitmiş olmalı.

Sadece siparişi alabilmek için en düşük fiyatı ve en kısa süreyi teklif etmemelisiniz. İş çok zor olabilir ve büyük olasılıkla er ya da geç pişman olacaksınız.

Müşteriye karşı dürüst olmanız gerektiğini söylediğimde, yetenekleriniz hakkında yalan söylemeyin. Sizden tam olarak ne bekleyeceklerini bilmelerini sağlayın. Sizden ne istediklerini tam olarak anlamadıysanız, onlara sorun. Dürüstlük, müşterilerinizin güvenini kazanmanıza yardımcı olacaktır.





07: Temiz kodla başlayın

Sizi hemen işe alabilmeleri için müşterilerinize göstermek adına bir çöp yazılım örneği OLUŞTURMAYIN. Sadece işi bitirmek ve diğer işlere geçmek için işleri hızlı bir şekilde kodlamayın. Müşteri, kalitesiz bir ürün yarattığınızı anlayacak ve bir dahaki sefere sizinle iş yapmak istemeyecektir.

Bir iş ne kadar küçük görünürse görünsün, her zaman bir daha yapma şansınız olmayacakmış gibi yapın. İyi kod yazma pratiklerini takip edin. Hata ayıklama yapın ve olası istisnaları işleyen temiz kod yazın.

Baştan sona temiz kod yazın.

Ürünü daha sonra temizleyeceğinizi düşünerek, yalnızca ürünü göstermek adına hızlı bir şekilde kod yazmanın cazibesine kapılmayın. Bu kötü bir alışkanlıktır - geliştirmeyi bitirdiğinizde büyük olasılıkla temizlemeyi unutacaksınız ve dolayısıyla ürün kalitesiz olacak.





08: Siz sadece bir kodlayıcı değil, aynı zamanda bir problem çözücüsünüz

Bir geliştirici olarak, muhtemelen birçok yönden müşterinizden daha deneyimlisiniz. Programı sadece verilen iş gerekliliklerine göre kodlamanız gerekmiyor, aynı zamanda müşterilerinize istenilen sonuçları elde etmeleri için en iyi yolların neler olabileceğini önererek de yardımcı olmalısınız.

Örneğin, genel hedefler yerine ticaret hedefleri (Zararı Durdur ve Kârı Al) belirlemek için ATR göstergesinin kullanılmasını önerebilirsiniz.

Kötü kararlar aldıklarını düşündüğünüzde onları müşterilerinize söylemekten ve istedikleri ürünü elde etmeleri için denenmesi gereken daha iyi şeyleri önermekten çekinmeyin. Örneğin müşterinize, olmadığını fark ettiğinizde Uzman Danışmanda para yönetimi kurallarının olmasını önerebilirsiniz.

Öte yandan, müşterinize fikirlerinin aptalca olduğunu ve geliştirmeye değmeyeceğini söylemek, Arabuluculuğa gitmenin ve müşteriyi kaybetmenin kesin yoludur.

Çözümlerinize ve görüşlerinize dikkat etmelisiniz, aşırıya kaçmamalısınız. Müşterinin başlangıçta istediklerinden, orijinal amaçtan çok fazla sapılmadığından emin olun.

Ayrıca önerdiğiniz yöntemlerle ticaretin daha kârlı hale geleceğini ve müşterinin kısa sürede daha fazla kazanabileceğini asla garanti etmeyin. Daima kendinizi geliştirici tarafında bulundurun, ancak tabiki yatırımcı tarafını da unutmayın.





09: Sizi alt etmeye çalışan müşterilere dikkat edin



İşinizi sizden daha iyi anladığını düşünen müşterilerle mutlaka karşılaşacaksınız. Bazıları, diğer geliştiriciler veya başka bir dilde geliştirme konusunda biraz deneyimi olan kişiler olabilir.

Bazı garip nedenlerden dolayı, bu müşteriler iş gereklilikleri dışında ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiğini söyleyerek sizi alt etmek isteyeceklerdir. Örneğin, hangi fonksiyonların kodlanacağı, kütüphanelerin nasıl kullanılacağı vb.

Elbette onlar müşteriler, fikirlerini görmezden gelemezsiniz. Haklı olabilirler, ancak sizi doğru kararları vermekten alıkoymadıklarından emin olun. Sonuçta, ne istediklerini gerçekten bilip bilmediklerinden emin olamazsınız.

Bir hastayı ameliyat eden bir doktor düşünün. Doktor ellerini yıkamaya başlar başlamaz, hasta doktora şunları söylüyor: "Bu gibi küçük şeyleri atlayabilirsiniz, sadece ameliyatı yapın, ben iyi olacağım." Doktor, tüm eylemlerinin sonuçlarını çok iyi bilir, bu yüzden ne yapılması gerektiği konusunda son sözü söylemesi gereken kişi odur.

Doğrudan ticaretle ilgili olmayan, ancak programları basit ve güvenli hale getiren koda dahil edilmesi gereken birçok şey vardır. Ve tüm bunları, elbette, deneyimli bir programcı bilir.

Müşteri size bir şeyi yapmamanızı veya farklı bir şekilde yapmamanızı söylerse, ona yaptığınız şeyin önemini açıklayın. Ayrıca müşterinin onun neden yapılmaması gerektiğini düşündüğüne ilişkin bir açıklama isteyin. Aynısı, müşterinin sizin gerekli görmediğiniz bir şeyi yapmanızı söylediği durum için de geçerlidir. Bu tür tartışmalı konularda anlaşmaya varamazsanız, müşterinin ilgili isteğini uygulamadan önce müşteriyi olası sonuçlar hakkında uyarın.





10: İyisini yapın



Uzun vadede başarılı bir freelancer olmak isteyen herhangi bir programcı için en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.

İşinizi iyi yaparsanız, müşteriler tarafından fark edilirsiniz ve doğal olarak çok sayıda müşteri elde edersiniz.

Bunun sadece profilinizde görünen iyi bir özgeçmiş ve geliştirici derecelendirmesiyle değil, aynı zamanda müşterilerin sizinle tekrar çalışmak istemesiyle de ilgisi vardır. Ayrıca, hiçbir müşteri, işini yaptırmak için doğru kişiyi körü körüne arama riskini almak istemediğinden, sizi arkadaşlarına yönlendirmeleri daha olasıdır.

Tüm başarılı freelance geliştiricilere baktığımda, işini iyi yapmayan kimseyi görmedim.

Elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu şekilde kendinize değerli bir itibar kazanacaksınız.





11: Makul sayıda sipariş kabul edin



"Çok fazla şeyi yanlış yapmadığın sürece hayatında sadece birkaç şeyi doğru yapmalısın."

-- Warren Buffett

Aynı anda çok fazla başvuru göndererek/birden fazla sipariş alarak daha az verimli olursunuz. Bu her şeyi etkiler: kodun kalitesi, müşterilerle iletişim vb. Hatta çok fazla seçeneğiniz olacağı için iyi gitmeyen veya beklentilerinizi karşılamayan bazı işlerden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.

Freelance bölümünde işlere başvuru limiti 24 saatte 10'dur. Freelancer olarak ilk günümde, en az 8 tanesini alma beklentisiyle 10 işe başvuru gönderdiğimi hatırlıyorum. Bu süre zarfında, sadece hızlı para arıyordum ve her şeye hazırdım. Sonuç olarak tüm başvurularım reddedildi. Yaklaşımımı yeniden gözden geçirmem, daha seçici olmam gerekiyordu. Sonrasında sadece bir işe cevap vermeye başladım. Ve sonra işe alındım.

Ne yanlış gitmişti?

Çok fazla işe başvurduğum için bir müşteriye taahhütte bulunamadım ve onu iş için doğru kişi olduğuma ikna edemedim, çünkü beni destekleyecek bir özgeçmişim de yoktu. Tüm müşterilere onları ikna etmek için gönderdiğim aynı uzun teknik metin de işe yaramamıştı.

Bu sadece işe verilen yanıtlar için geçerli değildir, devam eden sipariş sayısı açısından daha da önemlidir. Çok fazla sipariş almayın, bazen bir tanesine odaklanmak daha iyidir. Önce onu tamamlayın, sonra diğer işe geçin. Bu, hiçbir müşterinin istemediği kötü ürünlerin fazla miktarda olmasından ziyade az ama kaliteli ürünlere yol açacaktır.

Ek olarak, makul sayıda seçmek sadece iş sayısı için geçerli değildir, aynı zamanda ilgileneceğiniz iş türlerini seçmek için de geçerlidir.

Makalelerimin çoğunda programcı olarak uzmanlığın gerekliliğinden bahsetmiştim. Bu nedenle freelance çalışma konusunda da, iyi olduğunuz ve daha fazla gelişmeyi arzuladığınız alanlardaki işleri seçmenizi öneririm.

12: Müşterilerinizin arkadaşı olun

Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi düzenli olarak satın alan sadık müşteriler olmadan başarılı bir iş imkansızdır.

Başarılı bir uzun vadeli freelance kariyeri yaratmak istiyorsanız, müşterilerle nasıl arkadaşlık kuracağınızı öğrenmeniz gerekir. Bir dahaki sefere sizi işe almalarını kolaylaştırın.

Sonuçta, gerçek hayatta da kendimiz aynı şeyleri seçiyoruz, aynı hizmetleri kullanıyoruz, aynı yerleri ziyaret ediyoruz - burada konu güven. Bir yabancının dükkanından çok bir arkadaşınızın dükkanından bir şey satın alma olasılığınız daha yüksektir.

Müşterinizi MQL5.com profilinizdeki arkadaş listenize ekleyerek kolayca arkadaş olabilirsiniz. Ayrıca, sizi işe almak istedikleri zaman onlar için uygun olduğunuzu da bildirebilirsiniz.

Sizi işe almalarını kolaylaştırmak için https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=kullanıcıadınız biçiminde bir özel geliştirici seçme linki oluşturun.





Sonuç

Bu makale için bu kadar. Umarım daha başarılı bir freelancer olmanızı sağlayacak, kendiniz için faydalı şeyler kazanmışsınızdır. Herhangi bir ipucunuz varsa, bunları aşağıdaki tartışma bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin.