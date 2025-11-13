- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
26 (68.42%)
亏损交易:
12 (31.58%)
最好交易:
162.15 USD
最差交易:
-956.01 USD
毛利:
1 034.18 USD (1 018 697 pips)
毛利亏损:
-2 012.03 USD (1 842 689 pips)
最大连续赢利:
11 (562.26 USD)
最大连续盈利:
562.26 USD (11)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
99.92%
最大入金加载:
83.65%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.54
长期交易:
25 (65.79%)
短期交易:
13 (34.21%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-25.73 USD
平均利润:
39.78 USD
平均损失:
-167.67 USD
最大连续失误:
7 (-1 050.82 USD)
最大连续亏损:
-1 050.82 USD (7)
每月增长:
-2.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
978.93 USD
最大值:
1 825.56 USD (5.15%)
相对跌幅:
结余:
5.15% (1 825.56 USD)
净值:
11.03% (15.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|30
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|-1.2K
|XAUUSDm
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|-845K
|XAUUSDm
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
