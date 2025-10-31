- 成长
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
6 321.07 BDT
最差交易:
-4 863.10 BDT
毛利:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
毛利亏损:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
最大连续赢利:
7 (16 544.78 BDT)
最大连续盈利:
16 544.78 BDT (7)
夏普比率:
0.57
交易活动:
47.06%
最大入金加载:
2.18%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.38
长期交易:
10 (83.33%)
短期交易:
2 (16.67%)
利润因子:
4.38
预期回报:
1 371.34 BDT
平均利润:
1 938.11 BDT
平均损失:
-4 863.10 BDT
最大连续失误:
1 (-4 863.10 BDT)
最大连续亏损:
-4 863.10 BDT (1)
每月增长:
11.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BDT
最大值:
4 863.10 BDT (6.51%)
相对跌幅:
结余:
6.51% (4 863.10 BDT)
净值:
15.58% (10 393.21 BDT)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 321.07 BDT
最差交易: -4 863 BDT
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16 544.78 BDT
最大连续亏损: -4 863.10 BDT
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
28%
0
0
USD
USD
75K
BDT
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
BDT
16%
1:100