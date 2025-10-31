信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 28%
Exness-Real17
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
6 321.07 BDT
最差交易:
-4 863.10 BDT
毛利:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
毛利亏损:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
最大连续赢利:
7 (16 544.78 BDT)
最大连续盈利:
16 544.78 BDT (7)
夏普比率:
0.57
交易活动:
47.06%
最大入金加载:
2.18%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.38
长期交易:
10 (83.33%)
短期交易:
2 (16.67%)
利润因子:
4.38
预期回报:
1 371.34 BDT
平均利润:
1 938.11 BDT
平均损失:
-4 863.10 BDT
最大连续失误:
1 (-4 863.10 BDT)
最大连续亏损:
-4 863.10 BDT (1)
每月增长:
11.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BDT
最大值:
4 863.10 BDT (6.51%)
相对跌幅:
结余:
6.51% (4 863.10 BDT)
净值:
15.58% (10 393.21 BDT)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 321.07 BDT
最差交易: -4 863 BDT
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16 544.78 BDT
最大连续亏损: -4 863.10 BDT

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trade Ex
每月3000 USD
28%
0
0
USD
75K
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
16%
1:100
