- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
370
盈利交易:
326 (88.10%)
亏损交易:
44 (11.89%)
最好交易:
102.45 USD
最差交易:
-183.90 USD
毛利:
1 579.72 USD (125 732 pips)
毛利亏损:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
最大连续赢利:
50 (43.96 USD)
最大连续盈利:
483.90 USD (19)
夏普比率:
0.07
交易活动:
98.94%
最大入金加载:
10.98%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.61
长期交易:
207 (55.95%)
短期交易:
163 (44.05%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
4.85 USD
平均损失:
-28.74 USD
最大连续失误:
7 (-484.35 USD)
最大连续亏损:
-484.35 USD (7)
每月增长:
3.26%
年度预测:
39.60%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
514.17 USD (45.85%)
相对跌幅:
结余:
32.31% (514.17 USD)
净值:
23.51% (128.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|135
|NZDCAD
|132
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|66
|NZDCAD
|61
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|7.2K
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.45 USD
最差交易: -184 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +43.96 USD
最大连续亏损: -484.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
198%
0
0
USD
USD
615
USD
USD
38
72%
370
88%
99%
1.24
0.85
USD
USD
32%
1:500