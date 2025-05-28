信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MT8086040
KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 198%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
370
盈利交易:
326 (88.10%)
亏损交易:
44 (11.89%)
最好交易:
102.45 USD
最差交易:
-183.90 USD
毛利:
1 579.72 USD (125 732 pips)
毛利亏损:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
最大连续赢利:
50 (43.96 USD)
最大连续盈利:
483.90 USD (19)
夏普比率:
0.07
交易活动:
98.94%
最大入金加载:
10.98%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.61
长期交易:
207 (55.95%)
短期交易:
163 (44.05%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
4.85 USD
平均损失:
-28.74 USD
最大连续失误:
7 (-484.35 USD)
最大连续亏损:
-484.35 USD (7)
每月增长:
3.26%
年度预测:
39.60%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
514.17 USD (45.85%)
相对跌幅:
结余:
32.31% (514.17 USD)
净值:
23.51% (128.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 135
NZDCAD 132
XAUUSD 92
BTCUSD 8
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 66
NZDCAD 61
XAUUSD 105
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 6.9K
NZDCAD 7.2K
XAUUSD 22
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +102.45 USD
最差交易: -184 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +43.96 USD
最大连续亏损: -484.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
162 更多...
没有评论
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
复制

