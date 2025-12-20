信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
可靠性
114
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2023 119%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
141
盈利交易:
113 (80.14%)
亏损交易:
28 (19.86%)
最好交易:
74.49 USD
最差交易:
-63.75 USD
毛利:
805.41 USD (2 247 073 pips)
毛利亏损:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
最大连续赢利:
26 (205.81 USD)
最大连续盈利:
205.81 USD (26)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.66
长期交易:
69 (48.94%)
短期交易:
72 (51.06%)
利润因子:
1.99
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
7.13 USD
平均损失:
-14.47 USD
最大连续失误:
4 (-85.74 USD)
最大连续亏损:
-127.75 USD (3)
每月增长:
8.68%
年度预测:
105.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
150.29 USD (33.45%)
相对跌幅:
结余:
13.08% (150.29 USD)
净值:
2.75% (30.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 44
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 248
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 16K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.49 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +205.81 USD
最大连续亏损: -85.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
没有评论
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
