交易:
141
盈利交易:
113 (80.14%)
亏损交易:
28 (19.86%)
最好交易:
74.49 USD
最差交易:
-63.75 USD
毛利:
805.41 USD (2 247 073 pips)
毛利亏损:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
最大连续赢利:
26 (205.81 USD)
最大连续盈利:
205.81 USD (26)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.66
长期交易:
69 (48.94%)
短期交易:
72 (51.06%)
利润因子:
1.99
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
7.13 USD
平均损失:
-14.47 USD
最大连续失误:
4 (-85.74 USD)
最大连续亏损:
-127.75 USD (3)
每月增长:
8.68%
年度预测:
105.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
150.29 USD (33.45%)
相对跌幅:
结余:
13.08% (150.29 USD)
净值:
2.75% (30.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|44
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|248
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.49 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +205.81 USD
最大连续亏损: -85.74 USD
