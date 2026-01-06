- 成长
交易:
25
盈利交易:
19 (76.00%)
亏损交易:
6 (24.00%)
最好交易:
6.16 USD
最差交易:
-1.31 USD
毛利:
31.75 USD (2 245 pips)
毛利亏损:
-4.69 USD (385 pips)
最大连续赢利:
13 (24.51 USD)
最大连续盈利:
24.51 USD (13)
夏普比率:
0.69
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.09%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
6.00
长期交易:
7 (28.00%)
短期交易:
18 (72.00%)
利润因子:
6.77
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
1.67 USD
平均损失:
-0.78 USD
最大连续失误:
6 (-4.15 USD)
最大连续亏损:
-4.15 USD (6)
每月增长:
9.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
4.51 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.38% (1.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.16 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +24.51 USD
最大连续亏损: -4.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
