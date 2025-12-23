- 成长
交易:
25 086
盈利交易:
18 624 (74.24%)
亏损交易:
6 462 (25.76%)
最好交易:
1 118.62 USD
最差交易:
-10 207.49 USD
毛利:
480 969.04 USD (89 603 437 pips)
毛利亏损:
-450 612.67 USD (108 477 377 pips)
最大连续赢利:
121 (182.11 USD)
最大连续盈利:
4 932.11 USD (23)
夏普比率:
0.02
交易活动:
92.96%
最大入金加载:
2.06%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
274
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.53
长期交易:
14 942 (59.56%)
短期交易:
10 144 (40.44%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
25.83 USD
平均损失:
-69.73 USD
最大连续失误:
26 (-10 359.10 USD)
最大连续亏损:
-19 320.63 USD (13)
每月增长:
10.90%
年度预测:
132.26%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
82.09 USD
最大值:
56 873.86 USD (68.14%)
相对跌幅:
结余:
44.35% (56 641.86 USD)
净值:
7.90% (2 465.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7293
|BTCUSD
|6050
|XAUUSD
|5341
|EURUSD
|4284
|USDJPY
|979
|LTCUSD
|118
|USDCAD
|105
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|77
|EURJPY
|74
|EURNZD
|71
|GBPNZD
|67
|EURAUD
|62
|CADJPY
|61
|GBPCAD
|58
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|49
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|39
|GBPCHF
|36
|EURGBP
|35
|BCHUSD
|34
|EURCAD
|33
|EURCHF
|20
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|8
|NZDUSD
|2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|655
|EURUSD
|30K
|USDJPY
|-4.8K
|LTCUSD
|2.3K
|USDCAD
|97
|USDCHF
|624
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|EURNZD
|58
|GBPNZD
|62
|EURAUD
|-36
|CADJPY
|67
|GBPCAD
|-5
|GBPAUD
|0
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|51
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|-45
|EURGBP
|13
|BCHUSD
|2.2K
|EURCAD
|-7
|EURCHF
|18
|XRPUSD
|69
|ETHUSD
|87
|NZDUSD
|-9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|23K
|BTCUSD
|-19M
|XAUUSD
|-94K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|-77K
|LTCUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|5.1K
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|13K
|EURNZD
|9.8K
|GBPNZD
|11K
|EURAUD
|-5.5K
|CADJPY
|9.6K
|GBPCAD
|-442
|GBPAUD
|222
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPCHF
|-3.9K
|EURGBP
|1.1K
|BCHUSD
|175K
|EURCAD
|-748
|EURCHF
|1.6K
|XRPUSD
|31K
|ETHUSD
|40K
|NZDUSD
|-877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 118.62 USD
最差交易: -10 207 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +182.11 USD
最大连续亏损: -10 359.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
|0.09 × 23
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
DooFintech-Live 5
|0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
Exness-Real18
|1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
