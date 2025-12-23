信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TIC8071137
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
可靠性
167
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2022 291%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
25 086
盈利交易:
18 624 (74.24%)
亏损交易:
6 462 (25.76%)
最好交易:
1 118.62 USD
最差交易:
-10 207.49 USD
毛利:
480 969.04 USD (89 603 437 pips)
毛利亏损:
-450 612.67 USD (108 477 377 pips)
最大连续赢利:
121 (182.11 USD)
最大连续盈利:
4 932.11 USD (23)
夏普比率:
0.02
交易活动:
92.96%
最大入金加载:
2.06%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
274
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.53
长期交易:
14 942 (59.56%)
短期交易:
10 144 (40.44%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
25.83 USD
平均损失:
-69.73 USD
最大连续失误:
26 (-10 359.10 USD)
最大连续亏损:
-19 320.63 USD (13)
每月增长:
10.90%
年度预测:
132.26%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
82.09 USD
最大值:
56 873.86 USD (68.14%)
相对跌幅:
结余:
44.35% (56 641.86 USD)
净值:
7.90% (2 465.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6050
XAUUSD 5341
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 655
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -94K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 118.62 USD
最差交易: -10 207 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +182.11 USD
最大连续亏损: -10 359.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 更多...
没有评论
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载