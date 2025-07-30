货币 / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
73.33 USD 0.46 (0.62%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MIRM汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点73.13和高点74.03进行交易。
关注Mirum Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MIRM新闻
- Citizens JMP重申Mirum Pharmaceuticals股票市场表现优于大盘评级
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Mirum Pharmaceuticals stock
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Mirum制药公司董事Brege出售价值126万美元股份
- Mirum Pharma director Brege sells $1.26m in shares
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Mirum Pharmaceuticals at Cantor Global: Financial Independence and Growth
- Mirum Pharmaceuticals stock reaches all-time high of 75.8 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 72.28 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 67.5 USD
- Mirum Pharma CEO Peetz sells $2.48 million in shares
- Mirum Pharma CFO Eric Bjerkholt sells $524k in stock
- Mirum Pharmaceuticals: Q2 Results Continues To Show Positive Momentum (NASDAQ:MIRM)
- Stifel resumes Mirum Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 55.25 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock price target raised to $80 from $73 at H.C. Wainwright
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals soars as revenue crushes estimates
- Mirum Pharmaceuticals earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
日范围
73.13 74.03
年范围
36.89 78.09
- 前一天收盘价
- 73.79
- 开盘价
- 73.70
- 卖价
- 73.33
- 买价
- 73.63
- 最低价
- 73.13
- 最高价
- 74.03
- 交易量
- 377
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -0.80%
- 6个月变化
- 65.42%
- 年变化
- 84.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值