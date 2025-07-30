クォートセクション
通貨 / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

75.32 USD 2.18 (2.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MIRMの今日の為替レートは、2.98%変化しました。日中、通貨は1あたり72.50の安値と75.34の高値で取引されました。

Mirum Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
72.50 75.34
1年のレンジ
36.89 78.09
以前の終値
73.14
始値
73.04
買値
75.32
買値
75.62
安値
72.50
高値
75.34
出来高
2.167 K
1日の変化
2.98%
1ヶ月の変化
1.89%
6ヶ月の変化
69.91%
1年の変化
89.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K