通貨 / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
75.32 USD 2.18 (2.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MIRMの今日の為替レートは、2.98%変化しました。日中、通貨は1あたり72.50の安値と75.34の高値で取引されました。
Mirum Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIRM News
- シチズンJMP、ミラム・ファーマシューティカルズ株に「市場アウトパフォーム」評価を維持
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Mirum Pharmaceuticals stock
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- ミルム・ファーマ取締役ブレージが126万ドル相当の株式を売却
- Mirum Pharma director Brege sells $1.26m in shares
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Mirum Pharmaceuticals at Cantor Global: Financial Independence and Growth
- Mirum Pharmaceuticals stock reaches all-time high of 75.8 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 72.28 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 67.5 USD
- Mirum Pharma CEO Peetz sells $2.48 million in shares
- Mirum Pharma CFO Eric Bjerkholt sells $524k in stock
- Mirum Pharmaceuticals: Q2 Results Continues To Show Positive Momentum (NASDAQ:MIRM)
- Stifel resumes Mirum Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 55.25 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock price target raised to $80 from $73 at H.C. Wainwright
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals soars as revenue crushes estimates
- Mirum Pharmaceuticals earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
1日のレンジ
72.50 75.34
1年のレンジ
36.89 78.09
- 以前の終値
- 73.14
- 始値
- 73.04
- 買値
- 75.32
- 買値
- 75.62
- 安値
- 72.50
- 高値
- 75.34
- 出来高
- 2.167 K
- 1日の変化
- 2.98%
- 1ヶ月の変化
- 1.89%
- 6ヶ月の変化
- 69.91%
- 1年の変化
- 89.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K