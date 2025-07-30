QuotazioniSezioni
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

74.38 USD 0.94 (1.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MIRM ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.90 e ad un massimo di 75.56.

Segui le dinamiche di Mirum Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
72.90 75.56
Intervallo Annuale
36.89 78.09
Chiusura Precedente
75.32
Apertura
75.56
Bid
74.38
Ask
74.68
Minimo
72.90
Massimo
75.56
Volume
1.792 K
Variazione giornaliera
-1.25%
Variazione Mensile
0.62%
Variazione Semestrale
67.79%
Variazione Annuale
86.74%
