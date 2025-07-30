Valute / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
74.38 USD 0.94 (1.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MIRM ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.90 e ad un massimo di 75.56.
Segui le dinamiche di Mirum Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
72.90 75.56
Intervallo Annuale
36.89 78.09
- Chiusura Precedente
- 75.32
- Apertura
- 75.56
- Bid
- 74.38
- Ask
- 74.68
- Minimo
- 72.90
- Massimo
- 75.56
- Volume
- 1.792 K
- Variazione giornaliera
- -1.25%
- Variazione Mensile
- 0.62%
- Variazione Semestrale
- 67.79%
- Variazione Annuale
- 86.74%
20 settembre, sabato