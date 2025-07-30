CotationsSections
Devises / MIRM
Retour à Actions

MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

74.38 USD 0.94 (1.25%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MIRM a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.90 et à un maximum de 75.56.

Suivez la dynamique Mirum Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MIRM Nouvelles

Range quotidien
72.90 75.56
Range Annuel
36.89 78.09
Clôture Précédente
75.32
Ouverture
75.56
Bid
74.38
Ask
74.68
Plus Bas
72.90
Plus Haut
75.56
Volume
1.792 K
Changement quotidien
-1.25%
Changement Mensuel
0.62%
Changement à 6 Mois
67.79%
Changement Annuel
86.74%
20 septembre, samedi