Devises / MIRM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
74.38 USD 0.94 (1.25%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MIRM a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.90 et à un maximum de 75.56.
Suivez la dynamique Mirum Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIRM Nouvelles
- Citizens JMP maintient sa note Surperformance du marché pour l’action Mirum Pharmaceuticals
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Mirum Pharmaceuticals stock
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- La directrice de Mirum Pharma, Brege, vend des actions pour 1,26 million €
- Mirum Pharma director Brege sells $1.26m in shares
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Mirum Pharmaceuticals at Cantor Global: Financial Independence and Growth
- Mirum Pharmaceuticals stock reaches all-time high of 75.8 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 72.28 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 67.5 USD
- Mirum Pharma CEO Peetz sells $2.48 million in shares
- Mirum Pharma CFO Eric Bjerkholt sells $524k in stock
- Mirum Pharmaceuticals: Q2 Results Continues To Show Positive Momentum (NASDAQ:MIRM)
- Stifel resumes Mirum Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 55.25 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock price target raised to $80 from $73 at H.C. Wainwright
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals soars as revenue crushes estimates
- Mirum Pharmaceuticals earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
Range quotidien
72.90 75.56
Range Annuel
36.89 78.09
- Clôture Précédente
- 75.32
- Ouverture
- 75.56
- Bid
- 74.38
- Ask
- 74.68
- Plus Bas
- 72.90
- Plus Haut
- 75.56
- Volume
- 1.792 K
- Changement quotidien
- -1.25%
- Changement Mensuel
- 0.62%
- Changement à 6 Mois
- 67.79%
- Changement Annuel
- 86.74%
20 septembre, samedi