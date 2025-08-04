Währungen / MIRM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
75.32 USD 2.18 (2.98%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MIRM hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.50 bis zu einem Hoch von 75.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mirum Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIRM News
- Mirum Pharmaceuticals: Citizens JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Mirum Pharmaceuticals stock
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Mirum Pharma: Direktorin Brege verkauft Aktien im Wert von 1,26 Mio. US-Dollar
- Mirum Pharma director Brege sells $1.26m in shares
- Mirum Pharmaceuticals: Direktorin veräußert Aktien im Wert von 1,3 Mio. US-Dollar/n
- Mirum Pharmaceuticals: Umsatzprognose für 2025 angehoben, strategisches Wachstum im Fokus
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Mirum Pharmaceuticals at Cantor Global: Financial Independence and Growth
- Mirum Pharmaceuticals stock reaches all-time high of 75.8 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 72.28 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 67.5 USD
- Mirum Pharma CEO Peetz sells $2.48 million in shares
- Mirum Pharma CFO Eric Bjerkholt sells $524k in stock
- Mirum Pharmaceuticals: Q2 Results Continues To Show Positive Momentum (NASDAQ:MIRM)
- Stifel resumes Mirum Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 55.25 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock price target raised to $80 from $73 at H.C. Wainwright
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals soars as revenue crushes estimates
- Mirum Pharmaceuticals earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
Tagesspanne
72.50 75.34
Jahresspanne
36.89 78.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.14
- Eröffnung
- 73.04
- Bid
- 75.32
- Ask
- 75.62
- Tief
- 72.50
- Hoch
- 75.34
- Volumen
- 2.167 K
- Tagesänderung
- 2.98%
- Monatsänderung
- 1.89%
- 6-Monatsänderung
- 69.91%
- Jahresänderung
- 89.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K