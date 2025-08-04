KurseKategorien
Währungen / MIRM
Zurück zum Aktien

MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

75.32 USD 2.18 (2.98%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MIRM hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.50 bis zu einem Hoch von 75.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mirum Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MIRM News

Tagesspanne
72.50 75.34
Jahresspanne
36.89 78.09
Vorheriger Schlusskurs
73.14
Eröffnung
73.04
Bid
75.32
Ask
75.62
Tief
72.50
Hoch
75.34
Volumen
2.167 K
Tagesänderung
2.98%
Monatsänderung
1.89%
6-Monatsänderung
69.91%
Jahresänderung
89.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K