MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
73.16 USD 0.02 (0.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MIRM para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.72 e o mais alto foi 73.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Mirum Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
72.72 73.61
Faixa anual
36.89 78.09
- Fechamento anterior
- 73.14
- Open
- 73.04
- Bid
- 73.16
- Ask
- 73.46
- Low
- 72.72
- High
- 73.61
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- -1.03%
- Mudança de 6 meses
- 65.03%
- Mudança anual
- 83.68%
