CotaçõesSeções
Moedas / MIRM
Voltar para Ações

MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

73.16 USD 0.02 (0.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MIRM para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.72 e o mais alto foi 73.61.

Veja a dinâmica do par de moedas Mirum Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MIRM Notícias

Faixa diária
72.72 73.61
Faixa anual
36.89 78.09
Fechamento anterior
73.14
Open
73.04
Bid
73.16
Ask
73.46
Low
72.72
High
73.61
Volume
59
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
-1.03%
Mudança de 6 meses
65.03%
Mudança anual
83.68%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh