Dövizler / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
74.38 USD 0.94 (1.25%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MIRM fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.90 ve Yüksek fiyatı olarak 75.56 aralığında işlem gördü.
Mirum Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
72.90 75.56
Yıllık aralık
36.89 78.09
- Önceki kapanış
- 75.32
- Açılış
- 75.56
- Satış
- 74.38
- Alış
- 74.68
- Düşük
- 72.90
- Yüksek
- 75.56
- Hacim
- 1.792 K
- Günlük değişim
- -1.25%
- Aylık değişim
- 0.62%
- 6 aylık değişim
- 67.79%
- Yıllık değişim
- 86.74%
21 Eylül, Pazar