MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
73.79 USD 0.40 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIRM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.59, а максимальная — 74.99.
Следите за динамикой Mirum Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MIRM
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Директор Mirum Pharma Бреге продает акции на сумму $1,26 млн
- Mirum Pharma director Brege sells $1.26m in shares
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Mirum Pharmaceuticals at Cantor Global: Financial Independence and Growth
- Mirum Pharmaceuticals stock reaches all-time high of 75.8 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 72.28 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 67.5 USD
- Mirum Pharma CEO Peetz sells $2.48 million in shares
- Mirum Pharma CFO Eric Bjerkholt sells $524k in stock
- Mirum Pharmaceuticals: Q2 Results Continues To Show Positive Momentum (NASDAQ:MIRM)
- Stifel resumes Mirum Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 55.25 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock price target raised to $80 from $73 at H.C. Wainwright
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals soars as revenue crushes estimates
- Mirum Pharmaceuticals earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- ARM, KLA Among Top Tech Stocks Rising Onto Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Others
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
Дневной диапазон
73.59 74.99
Годовой диапазон
36.89 78.09
- Предыдущее закрытие
- 74.19
- Open
- 74.83
- Bid
- 73.79
- Ask
- 74.09
- Low
- 73.59
- High
- 74.99
- Объем
- 1.037 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- 66.46%
- Годовое изменение
- 85.26%
