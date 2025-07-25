КотировкиРазделы
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

73.79 USD 0.40 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MIRM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.59, а максимальная — 74.99.

Дневной диапазон
73.59 74.99
Годовой диапазон
36.89 78.09
Предыдущее закрытие
74.19
Open
74.83
Bid
73.79
Ask
74.09
Low
73.59
High
74.99
Объем
1.037 K
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-0.18%
6-месячное изменение
66.46%
Годовое изменение
85.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.