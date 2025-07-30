통화 / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
74.38 USD 0.94 (1.25%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MIRM 환율이 오늘 -1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 72.90이고 고가는 75.56이었습니다.
Mirum Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MIRM News
- 미럼 제약, Citizens JMP ’시장 수익률 상회’ 등급 재확인
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Mirum Pharmaceuticals stock
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- 미룸 파마 이사, 16억 원 상당 주식 매도
- Mirum Pharma director Brege sells $1.26m in shares
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Mirum Pharmaceuticals at Cantor Global: Financial Independence and Growth
- Mirum Pharmaceuticals stock reaches all-time high of 75.8 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 72.28 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 67.5 USD
- Mirum Pharma CEO Peetz sells $2.48 million in shares
- Mirum Pharma CFO Eric Bjerkholt sells $524k in stock
- Mirum Pharmaceuticals: Q2 Results Continues To Show Positive Momentum (NASDAQ:MIRM)
- Stifel resumes Mirum Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Mirum Pharmaceuticals stock hits all-time high at 55.25 USD
- Mirum Pharmaceuticals stock price target raised to $80 from $73 at H.C. Wainwright
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals soars as revenue crushes estimates
- Mirum Pharmaceuticals earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
일일 변동 비율
72.90 75.56
년간 변동
36.89 78.09
- 이전 종가
- 75.32
- 시가
- 75.56
- Bid
- 74.38
- Ask
- 74.68
- 저가
- 72.90
- 고가
- 75.56
- 볼륨
- 1.792 K
- 일일 변동
- -1.25%
- 월 변동
- 0.62%
- 6개월 변동
- 67.79%
- 년간 변동율
- 86.74%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K