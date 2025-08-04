Divisas / MIRM
MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc
73.14 USD 0.65 (0.88%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MIRM de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.65, mientras que el máximo ha alcanzado 74.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mirum Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
72.65 74.03
Rango anual
36.89 78.09
- Cierres anteriores
- 73.79
- Open
- 73.70
- Bid
- 73.14
- Ask
- 73.44
- Low
- 72.65
- High
- 74.03
- Volumen
- 1.769 K
- Cambio diario
- -0.88%
- Cambio mensual
- -1.06%
- Cambio a 6 meses
- 64.99%
- Cambio anual
- 83.63%
