MIRM: Mirum Pharmaceuticals Inc

73.14 USD 0.65 (0.88%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MIRM de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.65, mientras que el máximo ha alcanzado 74.03.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Mirum Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
72.65 74.03
Rango anual
36.89 78.09
Cierres anteriores
73.79
Open
73.70
Bid
73.14
Ask
73.44
Low
72.65
High
74.03
Volumen
1.769 K
Cambio diario
-0.88%
Cambio mensual
-1.06%
Cambio a 6 meses
64.99%
Cambio anual
83.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B