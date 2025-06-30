货币 / FCN
FCN: FTI Consulting Inc
164.02 USD 0.12 (0.07%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCN汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点163.67和高点164.54进行交易。
关注FTI Consulting Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCN新闻
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Keith Wojcieszek to senior role
- FTI咨询任命Paul Linton为临时CFO接替离职者
- FTI Consulting names Paul Linton as interim CFO following resignation
- FTI Consulting appoints Dr. Shaun Rangappa as senior managing director
- Here's Why FTI Consulting (FCN) is a Strong Growth Stock
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- FTI Consulting CFO to depart in September, interim replacement named
- Britain appoints FTI Consulting for Thames Water contingency plans - report
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FTI Consulting Tops Q2 Estimates
- FTI Consulting Stock Remains Flat Since Q2 Earnings Beat
- FTI Consulting shares surge after beating Q2 expectations
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FTI Consulting Q2 2025 slides: sequential growth amid year-over-year declines
- FTI Consulting earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Exploring Analyst Estimates for FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Ocean Wilsons’ tender offer becomes unconditional
- FTI Consulting adds senior trade experts to expand advisory services
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Natasha Passley in Sydney
- FTI Consulting (FCN): Solid Operator, Fairly Priced; A Hold
- Banking and Payments Expert Joins FTI Consulting as Senior Managing Director
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
日范围
163.67 164.54
年范围
151.75 231.65
- 前一天收盘价
- 164.14
- 开盘价
- 164.47
- 卖价
- 164.02
- 买价
- 164.32
- 最低价
- 163.67
- 最高价
- 164.54
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- -2.95%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -27.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值