クォートセクション
通貨 / FCN
株に戻る

FCN: FTI Consulting Inc

164.14 USD 1.14 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCNの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり162.85の安値と164.95の高値で取引されました。

FTI Consulting Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCN News

1日のレンジ
162.85 164.95
1年のレンジ
151.75 231.65
以前の終値
163.00
始値
162.92
買値
164.14
買値
164.44
安値
162.85
高値
164.95
出来高
531
1日の変化
0.70%
1ヶ月の変化
-2.88%
6ヶ月の変化
0.07%
1年の変化
-27.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K