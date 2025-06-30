通貨 / FCN
FCN: FTI Consulting Inc
164.14 USD 1.14 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCNの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり162.85の安値と164.95の高値で取引されました。
FTI Consulting Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FCN News
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Keith Wojcieszek to senior role
- FTIコンサルティング、CFO辞任に伴いポール・リントンを暫定CFOに任命
- FTI Consulting names Paul Linton as interim CFO following resignation
- FTI Consulting appoints Dr. Shaun Rangappa as senior managing director
- Here's Why FTI Consulting (FCN) is a Strong Growth Stock
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- FTI Consulting CFO to depart in September, interim replacement named
- Britain appoints FTI Consulting for Thames Water contingency plans - report
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FTI Consulting Tops Q2 Estimates
- FTI Consulting Stock Remains Flat Since Q2 Earnings Beat
- FTI Consulting shares surge after beating Q2 expectations
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FTI Consulting Q2 2025 slides: sequential growth amid year-over-year declines
- FTI Consulting earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Exploring Analyst Estimates for FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Ocean Wilsons’ tender offer becomes unconditional
- FTI Consulting adds senior trade experts to expand advisory services
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Natasha Passley in Sydney
- FTI Consulting (FCN): Solid Operator, Fairly Priced; A Hold
- Banking and Payments Expert Joins FTI Consulting as Senior Managing Director
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
1日のレンジ
162.85 164.95
1年のレンジ
151.75 231.65
- 以前の終値
- 163.00
- 始値
- 162.92
- 買値
- 164.14
- 買値
- 164.44
- 安値
- 162.85
- 高値
- 164.95
- 出来高
- 531
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- -2.88%
- 6ヶ月の変化
- 0.07%
- 1年の変化
- -27.77%
