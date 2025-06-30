FiyatlarBölümler
Dövizler / FCN
FCN: FTI Consulting Inc

161.79 USD 2.35 (1.43%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCN fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.18 ve Yüksek fiyatı olarak 164.36 aralığında işlem gördü.

FTI Consulting Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
161.18 164.36
Yıllık aralık
151.75 231.65
Önceki kapanış
164.14
Açılış
163.72
Satış
161.79
Alış
162.09
Düşük
161.18
Yüksek
164.36
Hacim
1.176 K
Günlük değişim
-1.43%
Aylık değişim
-4.27%
6 aylık değişim
-1.36%
Yıllık değişim
-28.81%
