Währungen / FCN
FCN: FTI Consulting Inc
164.14 USD 1.14 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCN hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.85 bis zu einem Hoch von 164.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die FTI Consulting Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
162.85 164.95
Jahresspanne
151.75 231.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 163.00
- Eröffnung
- 162.92
- Bid
- 164.14
- Ask
- 164.44
- Tief
- 162.85
- Hoch
- 164.95
- Volumen
- 531
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- -2.88%
- 6-Monatsänderung
- 0.07%
- Jahresänderung
- -27.77%
