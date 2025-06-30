Валюты / FCN
FCN: FTI Consulting Inc
164.14 USD 1.12 (0.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCN за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 161.95, а максимальная — 164.23.
Следите за динамикой FTI Consulting Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FCN
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Keith Wojcieszek to senior role
- FTI Consulting назначает Пола Линтона временным финансовым директором после отставки
- FTI Consulting names Paul Linton as interim CFO following resignation
- FTI Consulting appoints Dr. Shaun Rangappa as senior managing director
- Here's Why FTI Consulting (FCN) is a Strong Growth Stock
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- FTI Consulting CFO to depart in September, interim replacement named
- Britain appoints FTI Consulting for Thames Water contingency plans - report
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FTI Consulting Tops Q2 Estimates
- FTI Consulting Stock Remains Flat Since Q2 Earnings Beat
- FTI Consulting shares surge after beating Q2 expectations
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FTI Consulting Q2 2025 slides: sequential growth amid year-over-year declines
- FTI Consulting earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Exploring Analyst Estimates for FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Ocean Wilsons’ tender offer becomes unconditional
- FTI Consulting adds senior trade experts to expand advisory services
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Natasha Passley in Sydney
- FTI Consulting (FCN): Solid Operator, Fairly Priced; A Hold
- Banking and Payments Expert Joins FTI Consulting as Senior Managing Director
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
Дневной диапазон
161.95 164.23
Годовой диапазон
151.75 231.65
- Предыдущее закрытие
- 163.02
- Open
- 163.49
- Bid
- 164.14
- Ask
- 164.44
- Low
- 161.95
- High
- 164.23
- Объем
- 485
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- -2.88%
- 6-месячное изменение
- 0.07%
- Годовое изменение
- -27.77%
