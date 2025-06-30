КотировкиРазделы
FCN: FTI Consulting Inc

164.14 USD 1.12 (0.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCN за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 161.95, а максимальная — 164.23.

Следите за динамикой FTI Consulting Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
161.95 164.23
Годовой диапазон
151.75 231.65
Предыдущее закрытие
163.02
Open
163.49
Bid
164.14
Ask
164.44
Low
161.95
High
164.23
Объем
485
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
-2.88%
6-месячное изменение
0.07%
Годовое изменение
-27.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.