Divisas / FCN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FCN: FTI Consulting Inc
163.00 USD 1.14 (0.69%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FCN de hoy ha cambiado un -0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 162.96, mientras que el máximo ha alcanzado 166.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FTI Consulting Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCN News
- FTI Consulting nombra al experto en cybersecurity Keith Wojcieszek para un cargo directivo
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Keith Wojcieszek to senior role
- FTI Consulting nombra a Paul Linton como CFO interino tras renuncia
- FTI Consulting nombra a Paul Linton como CFO interino tras renuncia
- FTI Consulting names Paul Linton as interim CFO following resignation
- FTI Consulting appoints Dr. Shaun Rangappa as senior managing director
- Here's Why FTI Consulting (FCN) is a Strong Growth Stock
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- FTI Consulting CFO to depart in September, interim replacement named
- Britain appoints FTI Consulting for Thames Water contingency plans - report
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FTI Consulting Tops Q2 Estimates
- FTI Consulting Stock Remains Flat Since Q2 Earnings Beat
- FTI Consulting shares surge after beating Q2 expectations
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FTI Consulting Q2 2025 slides: sequential growth amid year-over-year declines
- FTI Consulting earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Exploring Analyst Estimates for FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Ocean Wilsons’ tender offer becomes unconditional
- FTI Consulting adds senior trade experts to expand advisory services
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Natasha Passley in Sydney
- FTI Consulting (FCN): Solid Operator, Fairly Priced; A Hold
Rango diario
162.96 166.11
Rango anual
151.75 231.65
- Cierres anteriores
- 164.14
- Open
- 164.84
- Bid
- 163.00
- Ask
- 163.30
- Low
- 162.96
- High
- 166.11
- Volumen
- 354
- Cambio diario
- -0.69%
- Cambio mensual
- -3.55%
- Cambio a 6 meses
- -0.62%
- Cambio anual
- -28.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B