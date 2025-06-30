Devises / FCN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FCN: FTI Consulting Inc
161.79 USD 2.35 (1.43%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FCN a changé de -1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 161.18 et à un maximum de 164.36.
Suivez la dynamique FTI Consulting Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCN Nouvelles
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Keith Wojcieszek to senior role
- FTI Consulting nomme Paul Linton comme directeur financier par intérim suite à une démission
- FTI Consulting names Paul Linton as interim CFO following resignation
- FTI Consulting appoints Dr. Shaun Rangappa as senior managing director
- Here's Why FTI Consulting (FCN) is a Strong Growth Stock
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- FTI Consulting CFO to depart in September, interim replacement named
- Britain appoints FTI Consulting for Thames Water contingency plans - report
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FTI Consulting Tops Q2 Estimates
- FTI Consulting Stock Remains Flat Since Q2 Earnings Beat
- FTI Consulting shares surge after beating Q2 expectations
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FTI Consulting Q2 2025 slides: sequential growth amid year-over-year declines
- FTI Consulting earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Exploring Analyst Estimates for FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Ocean Wilsons’ tender offer becomes unconditional
- FTI Consulting adds senior trade experts to expand advisory services
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Natasha Passley in Sydney
- FTI Consulting (FCN): Solid Operator, Fairly Priced; A Hold
- Banking and Payments Expert Joins FTI Consulting as Senior Managing Director
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
Range quotidien
161.18 164.36
Range Annuel
151.75 231.65
- Clôture Précédente
- 164.14
- Ouverture
- 163.72
- Bid
- 161.79
- Ask
- 162.09
- Plus Bas
- 161.18
- Plus Haut
- 164.36
- Volume
- 1.176 K
- Changement quotidien
- -1.43%
- Changement Mensuel
- -4.27%
- Changement à 6 Mois
- -1.36%
- Changement Annuel
- -28.81%
20 septembre, samedi