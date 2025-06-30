Valute / FCN
FCN: FTI Consulting Inc
161.79 USD 2.35 (1.43%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCN ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 161.18 e ad un massimo di 164.36.
Segui le dinamiche di FTI Consulting Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FCN News
Intervallo Giornaliero
161.18 164.36
Intervallo Annuale
151.75 231.65
- Chiusura Precedente
- 164.14
- Apertura
- 163.72
- Bid
- 161.79
- Ask
- 162.09
- Minimo
- 161.18
- Massimo
- 164.36
- Volume
- 1.176 K
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- -4.27%
- Variazione Semestrale
- -1.36%
- Variazione Annuale
- -28.81%
20 settembre, sabato