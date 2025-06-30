QuotazioniSezioni
FCN: FTI Consulting Inc

161.79 USD 2.35 (1.43%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCN ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 161.18 e ad un massimo di 164.36.

Segui le dinamiche di FTI Consulting Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
161.18 164.36
Intervallo Annuale
151.75 231.65
Chiusura Precedente
164.14
Apertura
163.72
Bid
161.79
Ask
162.09
Minimo
161.18
Massimo
164.36
Volume
1.176 K
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
-4.27%
Variazione Semestrale
-1.36%
Variazione Annuale
-28.81%
