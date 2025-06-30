Moedas / FCN
FCN: FTI Consulting Inc
163.62 USD 0.62 (0.38%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FCN para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 162.85 e o mais alto foi 163.64.
Veja a dinâmica do par de moedas FTI Consulting Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FCN Notícias
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Keith Wojcieszek to senior role
- FTI Consulting nomeia Paul Linton como CFO interino após renúncia
- FTI Consulting names Paul Linton as interim CFO following resignation
- FTI Consulting appoints Dr. Shaun Rangappa as senior managing director
- Here's Why FTI Consulting (FCN) is a Strong Growth Stock
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why FTI Consulting (FCN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- FTI Consulting CFO to depart in September, interim replacement named
- Britain appoints FTI Consulting for Thames Water contingency plans - report
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FTI Consulting Tops Q2 Estimates
- FTI Consulting Stock Remains Flat Since Q2 Earnings Beat
- FTI Consulting shares surge after beating Q2 expectations
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FTI Consulting Q2 2025 slides: sequential growth amid year-over-year declines
- FTI Consulting earnings beat by $0.23, revenue topped estimates
- Exploring Analyst Estimates for FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Ocean Wilsons’ tender offer becomes unconditional
- FTI Consulting adds senior trade experts to expand advisory services
- FTI Consulting appoints cybersecurity expert Natasha Passley in Sydney
- FTI Consulting (FCN): Solid Operator, Fairly Priced; A Hold
- Banking and Payments Expert Joins FTI Consulting as Senior Managing Director
- Prax Group, Owner of Lindsey Oil Refinery, Enters Insolvency - report
Faixa diária
162.85 163.64
Faixa anual
151.75 231.65
- Fechamento anterior
- 163.00
- Open
- 162.92
- Bid
- 163.62
- Ask
- 163.92
- Low
- 162.85
- High
- 163.64
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- -3.18%
- Mudança de 6 meses
- -0.24%
- Mudança anual
- -28.00%
