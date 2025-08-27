货币 / CBRL
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
50.47 USD 0.74 (1.45%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CBRL汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点50.24和高点51.49进行交易。
关注Cracker Barrel Old Country Store Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CBRL新闻
日范围
50.24 51.49
年范围
33.85 71.93
- 前一天收盘价
- 51.21
- 开盘价
- 51.03
- 卖价
- 50.47
- 买价
- 50.77
- 最低价
- 50.24
- 最高价
- 51.49
- 交易量
- 1.262 K
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- -13.42%
- 6个月变化
- 29.05%
- 年变化
- 11.12%
