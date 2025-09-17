FiyatlarBölümler
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc

43.50 USD 2.30 (5.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CBRL fiyatı bugün -5.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.38 ve Yüksek fiyatı olarak 46.00 aralığında işlem gördü.

Cracker Barrel Old Country Store Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.38 46.00
Yıllık aralık
33.85 71.93
Önceki kapanış
45.80
Açılış
45.89
Satış
43.50
Alış
43.80
Düşük
43.38
Yüksek
46.00
Hacim
5.665 K
Günlük değişim
-5.02%
Aylık değişim
-25.37%
6 aylık değişim
11.22%
Yıllık değişim
-4.23%
21 Eylül, Pazar