КотировкиРазделы
Валюты / CBRL
Назад в Рынок акций США

CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc

51.21 USD 1.18 (2.25%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBRL за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.49, а максимальная — 52.64.

Следите за динамикой Cracker Barrel Old Country Store Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CBRL

Дневной диапазон
50.49 52.64
Годовой диапазон
33.85 71.93
Предыдущее закрытие
52.39
Open
52.27
Bid
51.21
Ask
51.51
Low
50.49
High
52.64
Объем
2.807 K
Дневное изменение
-2.25%
Месячное изменение
-12.15%
6-месячное изменение
30.94%
Годовое изменение
12.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.