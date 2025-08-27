Валюты / CBRL
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
51.21 USD 1.18 (2.25%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBRL за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.49, а максимальная — 52.64.
Следите за динамикой Cracker Barrel Old Country Store Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.49 52.64
Годовой диапазон
33.85 71.93
- Предыдущее закрытие
- 52.39
- Open
- 52.27
- Bid
- 51.21
- Ask
- 51.51
- Low
- 50.49
- High
- 52.64
- Объем
- 2.807 K
- Дневное изменение
- -2.25%
- Месячное изменение
- -12.15%
- 6-месячное изменение
- 30.94%
- Годовое изменение
- 12.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.