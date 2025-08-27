Currencies / CBRL
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
51.14 USD 1.25 (2.39%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CBRL exchange rate has changed by -2.39% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 50.49 and at a high of 52.64.
Follow Cracker Barrel Old Country Store Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CBRL News
Daily Range
50.49 52.64
Year Range
33.85 71.93
- Previous Close
- 52.39
- Open
- 52.27
- Bid
- 51.14
- Ask
- 51.44
- Low
- 50.49
- High
- 52.64
- Volume
- 2.478 K
- Daily Change
- -2.39%
- Month Change
- -12.27%
- 6 Months Change
- 30.76%
- Year Change
- 12.59%
