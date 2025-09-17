CotationsSections
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc

43.50 USD 2.30 (5.02%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CBRL a changé de -5.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.38 et à un maximum de 46.00.

Suivez la dynamique Cracker Barrel Old Country Store Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.38 46.00
Range Annuel
33.85 71.93
Clôture Précédente
45.80
Ouverture
45.89
Bid
43.50
Ask
43.80
Plus Bas
43.38
Plus Haut
46.00
Volume
5.665 K
Changement quotidien
-5.02%
Changement Mensuel
-25.37%
Changement à 6 Mois
11.22%
Changement Annuel
-4.23%
