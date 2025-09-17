KurseKategorien
Währungen / CBRL
Zurück zum Aktien

CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc

45.80 USD 3.79 (7.64%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBRL hat sich für heute um -7.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.39 bis zu einem Hoch von 49.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cracker Barrel Old Country Store Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBRL News

Tagesspanne
45.39 49.97
Jahresspanne
33.85 71.93
Vorheriger Schlusskurs
49.59
Eröffnung
48.28
Bid
45.80
Ask
46.10
Tief
45.39
Hoch
49.97
Volumen
10.584 K
Tagesänderung
-7.64%
Monatsänderung
-21.43%
6-Monatsänderung
17.11%
Jahresänderung
0.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K