Währungen / CBRL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
45.80 USD 3.79 (7.64%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBRL hat sich für heute um -7.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.39 bis zu einem Hoch von 49.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cracker Barrel Old Country Store Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBRL News
- UBS senkt Kursziel für Cracker Barrel nach Kontroverse um Rebranding
- Cracker Barrel stock price target cut by UBS on rebranding controversy
- Wall Street Breakfast Podcast: FedEx Delivers Surprise
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Cracker Barrel’s recovery may be ‘protracted,’ as younger diners stay away, analysts say
- Cracker Barrel Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- Cracker Barrel-Aktie unter Druck: Piper Sandler senkt Kursziel wegen sinkender Besucherzahlen
- Cracker Barrel stock falls as Piper Sandler cuts price target on traffic concerns
- Cracker Barrel Changes Its Plans (NASDAQ:CBRL)
- Cracker Barrel shares slump as logo change blowback dents restaurant traffic
- Cracker Barrel: The Logo That Broke The Barrel (NASDAQ:CBRL)
- US-Vorbörse: Intel, Nvidia, Novo Nordisk und AMD mit viel Bewegung
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- BofA Securities lowers Cracker Barrel stock price target on reduced EBITDA outlook
- Truist Securities lowers Cracker Barrel stock price target on weak guidance
- Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings Call Transkript: Cracker Barrel verfehlt im 4. Quartal 2025 die EPS-Prognose
- Earnings call transcript: Cracker Barrel Q4 2025 earnings miss EPS estimates
- Cracker Barrel (CBRL) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) Misses Q4 Earnings Estimates
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- Cracker Barrel tried to win back customers by abandoning its logo and remodels. But it still sees fewer diners up ahead.
Tagesspanne
45.39 49.97
Jahresspanne
33.85 71.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.59
- Eröffnung
- 48.28
- Bid
- 45.80
- Ask
- 46.10
- Tief
- 45.39
- Hoch
- 49.97
- Volumen
- 10.584 K
- Tagesänderung
- -7.64%
- Monatsänderung
- -21.43%
- 6-Monatsänderung
- 17.11%
- Jahresänderung
- 0.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K