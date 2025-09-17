통화 / CBRL
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
43.50 USD 2.30 (5.02%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CBRL 환율이 오늘 -5.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.38이고 고가는 46.00이었습니다.
Cracker Barrel Old Country Store Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
43.38 46.00
년간 변동
33.85 71.93
- 이전 종가
- 45.80
- 시가
- 45.89
- Bid
- 43.50
- Ask
- 43.80
- 저가
- 43.38
- 고가
- 46.00
- 볼륨
- 5.665 K
- 일일 변동
- -5.02%
- 월 변동
- -25.37%
- 6개월 변동
- 11.22%
- 년간 변동율
- -4.23%
20 9월, 토요일