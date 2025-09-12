Divisas / CBRL
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
49.59 USD 1.62 (3.16%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CBRL de hoy ha cambiado un -3.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.21, mientras que el máximo ha alcanzado 51.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cracker Barrel Old Country Store Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
49.21 51.49
Rango anual
33.85 71.93
- Cierres anteriores
- 51.21
- Open
- 51.03
- Bid
- 49.59
- Ask
- 49.89
- Low
- 49.21
- High
- 51.49
- Volumen
- 4.090 K
- Cambio diario
- -3.16%
- Cambio mensual
- -14.93%
- Cambio a 6 meses
- 26.80%
- Cambio anual
- 9.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B