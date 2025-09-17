クォートセクション
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc

45.80 USD 3.79 (7.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CBRLの今日の為替レートは、-7.64%変化しました。日中、通貨は1あたり45.39の安値と49.97の高値で取引されました。

Cracker Barrel Old Country Store Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
45.39 49.97
1年のレンジ
33.85 71.93
以前の終値
49.59
始値
48.28
買値
45.80
買値
46.10
安値
45.39
高値
49.97
出来高
10.584 K
1日の変化
-7.64%
1ヶ月の変化
-21.43%
6ヶ月の変化
17.11%
1年の変化
0.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K