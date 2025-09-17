通貨 / CBRL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CBRL: Cracker Barrel Old Country Store Inc
45.80 USD 3.79 (7.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBRLの今日の為替レートは、-7.64%変化しました。日中、通貨は1あたり45.39の安値と49.97の高値で取引されました。
Cracker Barrel Old Country Store Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBRL News
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Cracker Barrel’s recovery may be ‘protracted,’ as younger diners stay away, analysts say
- Cracker Barrel Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- クラッカーバレル株、トラフィック懸念でパイパーサンドラーが目標株価を引き下げ
- Cracker Barrel stock falls as Piper Sandler cuts price target on traffic concerns
- Cracker Barrel Changes Its Plans (NASDAQ:CBRL)
- Cracker Barrel shares slump as logo change blowback dents restaurant traffic
- Cracker Barrel: The Logo That Broke The Barrel (NASDAQ:CBRL)
- インテル、Nvidia、ノボ・ノルディスクが時間外取引で上昇、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは下落
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- BofA Securities lowers Cracker Barrel stock price target on reduced EBITDA outlook
- Truist Securities lowers Cracker Barrel stock price target on weak guidance
- Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- クラッカーバレル、2025年第4四半期の決算でEPS予想を下回る
- Earnings call transcript: Cracker Barrel Q4 2025 earnings miss EPS estimates
- Cracker Barrel (CBRL) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) Misses Q4 Earnings Estimates
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- 時間外取引の注目銘柄：ニューコア、クラッカー・バレル、IONQ、レッド・キャット・ホールディングス
- Cracker Barrel tried to win back customers by abandoning its logo and remodels. But it still sees fewer diners up ahead.
- クラッカーバレル株、弱気な見通しで収益好調も株価急落
- Cracker Barrel shares tumble as weak guidance overshadows revenue beat
1日のレンジ
45.39 49.97
1年のレンジ
33.85 71.93
- 以前の終値
- 49.59
- 始値
- 48.28
- 買値
- 45.80
- 買値
- 46.10
- 安値
- 45.39
- 高値
- 49.97
- 出来高
- 10.584 K
- 1日の変化
- -7.64%
- 1ヶ月の変化
- -21.43%
- 6ヶ月の変化
- 17.11%
- 1年の変化
- 0.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K