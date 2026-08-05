XAU Macro Risk Filter 将美国宏观经济事件直接显示在XAUUSD图表上，包含彩色风险区域、事件垂直线和实时倒计时信息面板。指标使用MT5内置日历API，无需外部服务。三级风险分类，每个事件类型拥有独立可配置的时间窗口。通过全局变量与EA集成。



本指标读取MT5内置经济日历，在XAUUSD图表上显示美国宏观经济事件。在事件发生时间绘制垂直线，在事件周围绘制彩色风险区域矩形，并在图表上显示信息面板，包含当前风险状态和即将到来事件的倒计时。

本指标适用于希望直接在图表上查看宏观事件时间而无需切换到日历标签页的交易者。也适用于需要让交易机器人考虑计划内新闻风险的EA开发者。

工作原理

指标使用MQL5内置Calendar* API。不需要WebRequest调用、外部网站、API密钥或订阅。适用于任何提供MT5日历数据的经纪商。

事件被分为三个风险等级，每个等级有自己的颜色和独立可配置的时间窗口。

事件分类

BLOCK级（红色线条，砖红色区域）：非农就业数据、失业率、平均时薪、CPI、核心CPI、PCE、核心PCE、FOMC利率决议、FOMC声明、FOMC新闻发布会、点阵图、经济预测摘要、杰克逊霍尔会议。

BLOCK-SHORT级（橙色线条，深橙色区域）：PPI、核心PPI、初请失业金人数、ADP就业数据、零售销售、核心零售销售、美联储主席鲍威尔讲话。

WARNING级（金色线条，灰色区域）：ISM制造业PMI、ISM服务业PMI、标普全球PMI、JOLTS职位空缺、密歇根大学消费者信心指数、FOMC委员讲话。

低影响力数据如克利夫兰联储修正均值和达拉斯联储PCE会被自动过滤。

每个事件的独立时间窗口

每种事件类型都有自己的可配置"前"和"后"分钟窗口。默认值基于黄金市场的典型行为设定：

非农：前45分钟，后150分钟。 FOMC利率决议：前30分钟，后240分钟。 CPI和PCE：前30分钟，后120分钟。 PPI、初请失业金、ADP、零售销售：前15分钟，后60分钟。 WARNING事件：前5分钟，后30分钟。

所有值均可在指标设置中调整。

图表信息面板

图表右上角的紧凑面板显示：

当前风险状态。无活跃风险窗口时显示CLEAR。风险窗口活跃时显示事件名称和风险等级以及封锁解除时间。

即将到来的事件按时间顺序排列并按日期分组。每个事件都有实时倒计时显示剩余天数、小时和分钟。今日事件以不同颜色突出显示。

EA集成

指标写入四个MT5全局变量，任何EA都可以读取：

XAU_NEWS_BLOCK — 风险窗口活跃时为1.0，清除时为0.0。 XAU_NEWS_LEVEL — 当前风险等级，从0（清除）到3（封锁）。 XAU_NEWS_BLOCK_UNTIL — 当前封锁解除的时间戳。 XAU_NEWS_EVENT_TIME — 当前事件的时间戳。

EA可以在开仓前通过一次GlobalVariableGet调用来检查封锁状态。不需要DLL、文件I/O或外部服务。

技术细节

日历以90天为单位分块加载以防止大日期范围内的API超时。每15分钟自动刷新。面板每60秒更新一次。手动时移参数可纠正经纪商日历时区差异。指标仅在名称包含XAU或GOLD的品种上激活，在其他图表上零开销。

要求

MetaTrader 5版本2715或更高。经纪商已启用经济日历数据。品种名称需包含XAU或GOLD。