XAU Macro Risk Filter

XAU Macro Risk Filter отображает макрособытия США на графике XAUUSD: цветные зоны риска вокруг каждого события, вертикальные линии в момент выхода данных и информационная панель с обратным отсчётом. Индикатор использует встроенный календарь MT5 без внешних сервисов. Три уровня риска с индивидуально настраиваемыми временными окнами. Интеграция с советниками через глобальные переменные.

Индикатор читает встроенный экономический календарь MT5 и отображает макрособытия США на графике XAUUSD. Рисуются вертикальные линии в момент событий, цветные прямоугольники зон риска вокруг каждого события и информационная панель на графике с текущим статусом риска и обратным отсчётом до предстоящих событий.

Индикатор предназначен для трейдеров, которым важно видеть время выхода макроданных непосредственно на графике без переключения на вкладку календаря. Также полезен для разработчиков советников, которым необходимо учитывать плановый новостной риск в работе своих роботов.

Принцип работы

Индикатор использует встроенный MQL5 Calendar* API. Не требует вызовов WebRequest, внешних сайтов, API-ключей или подписок. Работает у любого брокера, предоставляющего данные календаря MT5.

События классифицируются на три уровня риска, каждый со своим цветом и независимо настраиваемым временным окном.

Классификация событий

Уровень BLOCK (красная линия, кирпичная зона): NFP, уровень безработицы, среднечасовая заработная плата, CPI, Core CPI, PCE, Core PCE, решение ФРС по ставке, заявление FOMC, пресс-конференция FOMC, Dot Plot, SEP, Джексон-Хоул.

Уровень BLOCK-SHORT (оранжевая линия, тёмно-оранжевая зона): PPI, Core PPI, первичные заявки на пособие по безработице, занятость по ADP, розничные продажи, Core Retail, выступления председателя ФРС Пауэлла.

Уровень WARNING (золотая линия, серая зона): ISM Manufacturing PMI, ISM Services PMI, S&P Global PMI, JOLTS, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, выступления членов FOMC.

Малозначимые данные, такие как Cleveland Fed Trimmed Mean и Dallas Fed PCE, отфильтровываются автоматически.

Временные окна для каждого события

Каждый тип события имеет своё настраиваемое окно «минут до» и «минут после». Значения по умолчанию основаны на типичном поведении рынка золота:

NFP: 45 минут до, 150 минут после. Решение ФРС: 30 минут до, 240 минут после. CPI и PCE: 30 минут до, 120 минут после. PPI, заявки на пособие, ADP, розничные продажи: 15 минут до, 60 минут после. События WARNING: 5 минут до, 30 минут после.

Все значения можно изменить в настройках индикатора.

Информационная панель на графике

Компактная панель в правом верхнем углу графика отображает:

Текущий статус риска. Когда нет активного окна риска — показывает CLEAR. Когда окно активно — показывает название события и уровень риска с временем окончания блокировки.

Предстоящие события в хронологическом порядке, сгруппированные по датам. Каждое событие сопровождается таймером обратного отсчёта с оставшимися днями, часами и минутами. События на сегодня выделены цветом.

Подписи на графике

Названия событий отображаются непосредственно на графике рядом с соответствующими барами. Подписи каскадируются для предотвращения наложений и могут включаться и выключаться независимо для прошлых, текущих и будущих событий. Подписи у правого края графика автоматически удлиняются влево для сохранения видимости.

Исторические зоны риска

Прошлые зоны риска могут отображаться на графике для анализа и бэктестирования. Это позволяет визуально сопоставить движение цены с окнами выхода новостей. Исторические зоны рисуются только в видимой области графика и ограничены настраиваемым максимальным количеством для поддержания производительности.

Интеграция с советниками через глобальные переменные

Индикатор записывает четыре глобальные переменные MT5, которые любой советник может прочитать:

XAU_NEWS_BLOCK — равна 1.0 при активном окне риска, 0.0 при чистом рынке. XAU_NEWS_LEVEL — текущий уровень риска от 0 (чисто) до 3 (блок). XAU_NEWS_BLOCK_UNTIL — метка времени, когда текущая блокировка истекает. XAU_NEWS_EVENT_TIME — метка времени текущего события.

Советник может проверить статус блокировки перед открытием сделки одним вызовом GlobalVariableGet. Не требуется DLL, файлового ввода-вывода или внешних сервисов.

Кластеризация событий FOMC

Связанные релизы FOMC, такие как решение по ставке, заявление и пресс-конференция, occurring в течение настраиваемого интервала, автоматически объединяются в одну комбинированную зону риска с самым широким временным окном.

Технические детали

Календарь загружается 90-дневными блоками для предотвращения таймаутов API при больших диапазонах дат. Обновление происходит автоматически каждые 15 минут. Панель обновляется каждые 60 секунд. Параметр ручного сдвига времени позволяет скорректировать разницу часовых поясов брокера и календаря. Индикатор активируется только на символах, содержащих XAU или GOLD в названии, и не создаёт нагрузки на других графиках.

Параметры

Доступно более 50 настраиваемых входных параметров. Видимость событий можно переключать по каждому уровню риска. Временные окна индивидуально настраиваются для каждого типа события. Цвета зон, прозрачность и лимиты отображения настраиваются. Размеры панели, размеры шрифтов, отступы и ширина столбцов могут быть изменены. Позиционирование подписей, уровни каскада и интервалы настраиваются.

Требования

MetaTrader 5 сборки 2715 или выше. Брокер с включёнными данными экономического календаря. Символ должен содержать XAU или GOLD в названии.


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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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