XAU Macro Risk Filter отображает макрособытия США на графике XAUUSD: цветные зоны риска вокруг каждого события, вертикальные линии в момент выхода данных и информационная панель с обратным отсчётом. Индикатор использует встроенный календарь MT5 без внешних сервисов. Три уровня риска с индивидуально настраиваемыми временными окнами. Интеграция с советниками через глобальные переменные.



Индикатор читает встроенный экономический календарь MT5 и отображает макрособытия США на графике XAUUSD. Рисуются вертикальные линии в момент событий, цветные прямоугольники зон риска вокруг каждого события и информационная панель на графике с текущим статусом риска и обратным отсчётом до предстоящих событий.

Индикатор предназначен для трейдеров, которым важно видеть время выхода макроданных непосредственно на графике без переключения на вкладку календаря. Также полезен для разработчиков советников, которым необходимо учитывать плановый новостной риск в работе своих роботов.

Принцип работы

Индикатор использует встроенный MQL5 Calendar* API. Не требует вызовов WebRequest, внешних сайтов, API-ключей или подписок. Работает у любого брокера, предоставляющего данные календаря MT5.

События классифицируются на три уровня риска, каждый со своим цветом и независимо настраиваемым временным окном.

Классификация событий

Уровень BLOCK (красная линия, кирпичная зона): NFP, уровень безработицы, среднечасовая заработная плата, CPI, Core CPI, PCE, Core PCE, решение ФРС по ставке, заявление FOMC, пресс-конференция FOMC, Dot Plot, SEP, Джексон-Хоул.

Уровень BLOCK-SHORT (оранжевая линия, тёмно-оранжевая зона): PPI, Core PPI, первичные заявки на пособие по безработице, занятость по ADP, розничные продажи, Core Retail, выступления председателя ФРС Пауэлла.

Уровень WARNING (золотая линия, серая зона): ISM Manufacturing PMI, ISM Services PMI, S&P Global PMI, JOLTS, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, выступления членов FOMC.

Малозначимые данные, такие как Cleveland Fed Trimmed Mean и Dallas Fed PCE, отфильтровываются автоматически.

Временные окна для каждого события

Каждый тип события имеет своё настраиваемое окно «минут до» и «минут после». Значения по умолчанию основаны на типичном поведении рынка золота:

NFP: 45 минут до, 150 минут после. Решение ФРС: 30 минут до, 240 минут после. CPI и PCE: 30 минут до, 120 минут после. PPI, заявки на пособие, ADP, розничные продажи: 15 минут до, 60 минут после. События WARNING: 5 минут до, 30 минут после.

Все значения можно изменить в настройках индикатора.

Информационная панель на графике

Компактная панель в правом верхнем углу графика отображает:

Текущий статус риска. Когда нет активного окна риска — показывает CLEAR. Когда окно активно — показывает название события и уровень риска с временем окончания блокировки.

Предстоящие события в хронологическом порядке, сгруппированные по датам. Каждое событие сопровождается таймером обратного отсчёта с оставшимися днями, часами и минутами. События на сегодня выделены цветом.

Подписи на графике

Названия событий отображаются непосредственно на графике рядом с соответствующими барами. Подписи каскадируются для предотвращения наложений и могут включаться и выключаться независимо для прошлых, текущих и будущих событий. Подписи у правого края графика автоматически удлиняются влево для сохранения видимости.

Исторические зоны риска

Прошлые зоны риска могут отображаться на графике для анализа и бэктестирования. Это позволяет визуально сопоставить движение цены с окнами выхода новостей. Исторические зоны рисуются только в видимой области графика и ограничены настраиваемым максимальным количеством для поддержания производительности.

Интеграция с советниками через глобальные переменные

Индикатор записывает четыре глобальные переменные MT5, которые любой советник может прочитать:

XAU_NEWS_BLOCK — равна 1.0 при активном окне риска, 0.0 при чистом рынке. XAU_NEWS_LEVEL — текущий уровень риска от 0 (чисто) до 3 (блок). XAU_NEWS_BLOCK_UNTIL — метка времени, когда текущая блокировка истекает. XAU_NEWS_EVENT_TIME — метка времени текущего события.

Советник может проверить статус блокировки перед открытием сделки одним вызовом GlobalVariableGet. Не требуется DLL, файлового ввода-вывода или внешних сервисов.

Кластеризация событий FOMC

Связанные релизы FOMC, такие как решение по ставке, заявление и пресс-конференция, occurring в течение настраиваемого интервала, автоматически объединяются в одну комбинированную зону риска с самым широким временным окном.

Технические детали

Календарь загружается 90-дневными блоками для предотвращения таймаутов API при больших диапазонах дат. Обновление происходит автоматически каждые 15 минут. Панель обновляется каждые 60 секунд. Параметр ручного сдвига времени позволяет скорректировать разницу часовых поясов брокера и календаря. Индикатор активируется только на символах, содержащих XAU или GOLD в названии, и не создаёт нагрузки на других графиках.

Параметры

Доступно более 50 настраиваемых входных параметров. Видимость событий можно переключать по каждому уровню риска. Временные окна индивидуально настраиваются для каждого типа события. Цвета зон, прозрачность и лимиты отображения настраиваются. Размеры панели, размеры шрифтов, отступы и ширина столбцов могут быть изменены. Позиционирование подписей, уровни каскада и интервалы настраиваются.

Требования

MetaTrader 5 сборки 2715 или выше. Брокер с включёнными данными экономического календаря. Символ должен содержать XAU или GOLD в названии.