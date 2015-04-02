



主要功能

• 双向网格：根据设定的网格间距管理买卖双向仓位。

• 自动止盈：每笔订单可设置固定点数止盈。

• 净值保护：可按本轮起始结余设置整体盈利目标，并可设置浮亏保护阈值。

• 价格线全平：提供三条可选价格线，价格触及时关闭当前EA仓位。

• 时间控制：本地时间与服务器时间过滤均可独立启用；默认关闭服务器时间限制，便于全天回测。

• 自适应手数：根据品种最小手数、手数步长和可用保证金自动调整下单量。

• 信息面板：显示当前状态、浮动盈亏、持仓数量、保护状态、冷却时间、预估清算价以及最近7天统计。

• 一键平仓：可从图表面板手动关闭本EA在当前品种的全部仓位。





重要参数

InpLotSize：期望下单手数。

InpGridPoints：网格间距（点）。

InpTPPoints：每单止盈距离（点）。

InpMaxLevels：最大网格层数。

InpTotalProfitClose / InpTotalLossClose：整体盈利与浮亏保护阈值。

InpPriceLine1-3：可选的价格触发全平价位，0表示关闭。

InpEnableTimeFilter / InpEnableServerTime：交易时段过滤开关。

InpMagicNumber：EA订单识别码。





使用说明

本EA需要MT5锁仓账户。上线实盘前，请先在目标经纪商、交易品种和点差条件下进行策略测试，并从较小手数开始。网格策略在单边行情和高波动阶段可能快速增加持仓与保证金占用。





风险提示

截图仅展示历史测试示例，不代表未来表现。EA不保证收益；交易可能导致部分或全部资金损失。用户应根据自身风险承受能力设置手数、最大层数和保护阈值。

Bishui Spring EA 是一款用于 MetaTrader 5 锁仓账户的双向网格自动交易EA。它同时管理买入与卖出方向的仓位，并提供多层风险控制、交易时段控制和可视化统计面板。