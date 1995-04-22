Apex Prior Day Breakout MT5





◆ EA 的主要行为





• 只运行一套范围明确的前一日突破流程

• 背景未完成时不会考虑新订单

• 同向突破确认后放置一个回调限价单

• 附加券商端硬止损和止盈

• 条件失效时撤销未成交挂单

• 使用每日方向配额和接近日切的下单保护

• 在图表面板显示当前运行状态





◆ 手数与执行保护





• 固定手数模式

• 可选账户余额风险百分比模式

• 风险百分比输入上限为 5%

• 按券商手数步进向下规范化

• 低于券商最小手数时拒绝下单

• 每次提交前必须通过 OrderCheck

• 可选的新挂单最大点差保护

• 可设置 Magic Number 和允许滑点





◆ 不包含的内容





• 无网格、无马丁格尔

• 无摊平或恢复交易

• 无多层加仓策略组合

• 无外部 DLL、WebRequest 或账户访问服务

• 不提供源代码，也不包含完整私有 Apex 系统

• 不保证盈利





◆ 建议设置





• 平台：MetaTrader 5

• 主要用途：XAUUSD，H1

• 每个品种运行一个实例

• 先在策略测试器可视模式中检查

• 再使用模拟账户观察，之后才考虑实盘





券商服务器时间、历史数据、点差、佣金、止损距离、合约规格、成交方式和品种后缀都会影响订单时间与结果。





◆ 用户输入





• 距离交易日切换多少小时停止新订单

• 手数模式：固定手数或余额风险百分比

• 固定手数

• 余额风险百分比

• 最大点差点数；0 表示关闭

• Magic Number

• 允许滑点

• 面板开关





策略门槛不是用户输入项。





◆ 三分钟测试流程





1. 在 MT5 策略测试器中打开产品演示。

2. 选择您的券商 XAUUSD 品种和 H1。

3. 使用可视模式检查面板、挂单生命周期、止损、止盈和日志。

4. 使用您的券商点差与历史数据重复测试，再判断是否适合。





◆ 风险提示





杠杆交易具有重大风险，本 EA 可能亏损。回测是假设性结果，可能与实盘执行存在明显差异。风险百分比手数根据请求入场价、止损和券商品种规格估算；跳空、滑点、佣金、流动性和执行可能使实际亏损超过估算。只使用您能够承受损失的资金。

自动执行一套明确的 XAUUSD H1“突破后等待回调”流程，不使用网格、马丁格尔、摊平或多策略黑箱。EA 会等待前一交易日背景完整，确认同向突破，再放置一个带止损和止盈的回调限价单；错过回调后不会追价。