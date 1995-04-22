Apex Prior Day Breakout MT5
- 专家
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Ying Li Lu我開發供主觀 XAUUSD 看盤流程使用的唯讀 MetaTrader 5 指標。Apex 工具整理前日 高低順序、已確認與形成中的 H1/H4 結構、主要與次要轉折情境、突破與回踩流程， 以及有意義的狀態變化提醒。它們不開倉、不修改或關閉交易，也不存取帳戶資料。 租用前，請使用券商的 XAUUSD 歷史資料在 Strategy Tester 視覺模式測試。產品問題 與支援請使用 MQL5 訊息。槓桿交易具有風險；指標不保證任何結果。
- 版本: 1.110
- 激活: 5
自动执行一套明确的 XAUUSD H1“突破后等待回调”流程，不使用网格、马丁格尔、摊平或多策略黑箱。EA 会等待前一交易日背景完整，确认同向突破，再放置一个带止损和止盈的回调限价单；错过回调后不会追价。
◆ EA 的主要行为
• 只运行一套范围明确的前一日突破流程
• 背景未完成时不会考虑新订单
• 同向突破确认后放置一个回调限价单
• 附加券商端硬止损和止盈
• 条件失效时撤销未成交挂单
• 使用每日方向配额和接近日切的下单保护
• 在图表面板显示当前运行状态
◆ 手数与执行保护
• 固定手数模式
• 可选账户余额风险百分比模式
• 风险百分比输入上限为 5%
• 按券商手数步进向下规范化
• 低于券商最小手数时拒绝下单
• 每次提交前必须通过 OrderCheck
• 可选的新挂单最大点差保护
• 可设置 Magic Number 和允许滑点
◆ 不包含的内容
• 无网格、无马丁格尔
• 无摊平或恢复交易
• 无多层加仓策略组合
• 无外部 DLL、WebRequest 或账户访问服务
• 不提供源代码，也不包含完整私有 Apex 系统
• 不保证盈利
◆ 建议设置
• 平台：MetaTrader 5
• 主要用途：XAUUSD，H1
• 每个品种运行一个实例
• 先在策略测试器可视模式中检查
• 再使用模拟账户观察，之后才考虑实盘
券商服务器时间、历史数据、点差、佣金、止损距离、合约规格、成交方式和品种后缀都会影响订单时间与结果。
◆ 用户输入
• 距离交易日切换多少小时停止新订单
• 手数模式：固定手数或余额风险百分比
• 固定手数
• 余额风险百分比
• 最大点差点数；0 表示关闭
• Magic Number
• 允许滑点
• 面板开关
策略门槛不是用户输入项。
◆ 三分钟测试流程
1. 在 MT5 策略测试器中打开产品演示。
2. 选择您的券商 XAUUSD 品种和 H1。
3. 使用可视模式检查面板、挂单生命周期、止损、止盈和日志。
4. 使用您的券商点差与历史数据重复测试，再判断是否适合。
◆ 风险提示
杠杆交易具有重大风险，本 EA 可能亏损。回测是假设性结果，可能与实盘执行存在明显差异。风险百分比手数根据请求入场价、止损和券商品种规格估算；跳空、滑点、佣金、流动性和执行可能使实际亏损超过估算。只使用您能够承受损失的资金。